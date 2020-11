V šmarjeških domovih za starejše skoraj brez okužb

28.11.2020 | 09:15

Šmarješka enota DSO Trebnje je zaenkrat epidemijo koronavirusa prebrodila še brez okužbe med stanovalci doma. Naj tako ostane!

Jožica Pirkovič

Šmarjeta - Zadnje dni poslušamo, da so na udaru z okužbami s koronavirusom zlasti domovi za starejše občane. V Šmarjeti delujeta dva manjša.

V Penzionu Sreča so zadovoljni. Že v prvem, pomladanskem valu, so jo dobro odnesli, kar pomeni brez okužb, tokrat pa so imeli do zdaj le eno. 3. novembra je bila na testu pozitivna neka gospa, ki je kazala znake bolezni. Okužila naj bi se od delavke z dopusta.

»Oskrbovanko smo izolirali, preverili še njeno sostanovalko, ki je bila negativna, ter storili vse potrebno za varnost in zajezitev širjenja koronavirusa, kar nam je k sreči uspelo. Gospa je bolezen prebolela in počasi se bo stanje v domu kolikor toliko normaliziralo,« pove prokuristka Jožica Pirkovič. Takoj so testirali vse stanovalce - v domu jih je zdaj 44 - ter tudi zaposlene - teh je 12, nekaj pa jih dela še pogodbeno. Skupaj so se do zdaj vsi testirali trikrat, in vsakokrat je bilo vse v redu.

Pirkovičeva poudari, da je manjši dom nedvomno lažje nadzorovati in obvladovati, kot večje domove za starejše občane. »Tudi to je ena od naših prednosti,« doda.

Nobene okužbe

Mateja Povhe (osebni arhiv)

Mateja Povhe, v.d. direktorja Doma starejših občanov Trebnje, v okviru katerega deluje enota v Šmarjeti in kjer trenutno biva 36 stanovalcev, pove, da do sedaj nimajo nobene potrjene okužbe s koronavirusom. Enako velja za prvi val, torej pomladni val epidemije.

»Pri zaposlenih smo zabeležili dve potrjeni okužbi, a obe sta bili v kritičnem času odsotni z dela zaradi drugih razlogov, zato zaradi okužbe niso bili potrebni posebni ukrepi,« pove Povhetova. Poudari, da se ob trenutni ugodni epidemiološki sliki v enoti hkrati zavedajo nevarnosti, »da ko imamo enkrat v populaciji tako veliko število okuženih, nobena vrata virusu žal ne ostanejo več zaprta.«

Besedilo in foto: L. Markelj