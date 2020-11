Božično drevo v Vatikanu bo 7- tonska smreka iz kočevskih gozdov

28.11.2020 | 10:30

Z okraski iz lesaza slovensko božično drevo je nemalo dela, a če je veliko pridnih rok, gre.

Smreka za slovensko božično drevo je izbrana!

Blagoslov smreke v gozdu

Okraski

Manjše smreke so že prispele v Vatikan.

Peka praznične potice je uspela!

Kočevje - Po odločitvi Vlade RS in v dogovoru s Svetim sedežem bo letos na Trgu Svetega Petra v Vatikanu postavljeno slovensko božično drevo, smreka iz kočevskih gozdov.

30 metrov visoka smreka iz kočevskih gozdov, težka kar 7 ton, bo okrašena z ročno izdelanimi slovenskimi etnografskimi okraski.

Smreka že potuje v Vatikan

75 let stara smreka, ki bo v Rim prispela 30. novembra, je visoka 30 metrov in težka 7 ton. Njen volumen meri 5,33 kubičnih metrov, njen premer 67 centimetrov, je pojasnil kmetijski minister Jože Podgoršek. Gozd je v Sloveniji simbol prepoznavnosti države, je še izpostavil in dodal, da imajo božična drevesa iz kočevskih gozdov FSC-certifikat za trajnostno gospodarjenje z gozdovi in so torej simbol odlik slovenskih gozdov in gozdarstva.

Slovenija je sicer za okrasitev Svetega sedeža zagotovila tudi 42 manjših smrek in jelk, visokih od 1,5 metra do 6 metrov, ki so že v Vatikanu. Manjša okrasna drevesa bodo postavljena v uradnih prostorih. Prav tako bo Slovenija vatikanske prostore okrasila z adventnimi venci.

Okraski iz lesa

Pri odločitvah, kakšno okrasje je najbolj slovensko in zato najbolj primerno, je pomagal izjemni poznavalec slovenske etnografske dediščine etnolog dr. Janez Bogataj, ki je predstavil ornament – šesterolist. To je eden od temeljnih elementov, ki se uporablja v slovenski kulturni dediščini. Najbolj pogosto so ga uporabljali kot okras in simbol na hišnih tramovih, na vratnih krilih, na stranicah skrinj ipd. Okras je izdelan iz lesa, ki je prav tako povezan s slovenskim človekom. Poleg zvezd repatic z zvezdo v obliki šesterolista bo smreko krasilo še nekaj samih šesterolistnih zvezd.

Rdeča nit okraskov je bilo medgeneracijsko sodelovanje, njihova izdelava pa je potekala predvsem po delavnicah. Zunanje smreke bodo okrašene z okraski iz slame, drevesa v notranjih prostorih pa iz lesenih oblancev. Motive za okraske je oblikovala floristka dr. Sabina Šegula, z izjemo motiva angela iz slame. Šegula sicer skupaj s Petrom Ribičem, znanim strokovnjakom za hortikulturo, že več let krasi vatikanske prostore v velikonočnem in božičnem času.

Postavitev božičnega drevesa in spremljajoči promocijski dogodki bodo odlična promocija Slovenije, predvsem v luči predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021.

Otvoritvena slovesnost bo v Vatikanu 11. decembra 2020.

Prepoznavnost Slovenije v svetu

Direktor Urada vlade za komuniciranje Uroš Urbanija je poudaril, da je postavitev božičnega drevesa na Trgu sv. Petra v Vatikanu odlična priložnost za prepoznavnost Slovenije v svetu, za predstavitev Slovenije kot zelene države, hkrati pa simbolični znak močnih diplomatskih vezi med Vatikanom in Slovenijo.

Z začetkom obeleževanja 30. obletnice neodvisnosti Slovenije v decembru 2020 in tekom leta 2021 je to tudi neke vrste otvoritveni dogodek. Prav tako je to tudi eden od mednarodnih projektov, ki utrjujejo prepoznavnost Slovenije v luči skorajšnjega predsedovanja Slovenije Svetu EU. Kot zanimivost je izpostavil, da ima Slovenija to čast že drugič, prvič je bilo to leta 1996.

L. M., avtor fotografij Kočevskih gozdov: Vasja Marinič

Galerija