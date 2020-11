V petek 1591 okužb, umrlo 43 covid bolnikov. V Novem mestu 45 okužb.

28.11.2020 | 11:20

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Ljubljana - V petek so v Sloveniji ob opravljenih 6938 testih potrdili 1591 okužb z novim koronavirusom. Bolnišnično zdravljenje je potrebovalo 1258 bolnikov s covidom-19, to je 66 manj kot v četrtek. Intenzivno zdravljenje jih je potrebovali 194, kar je 12 manj kot v četrtek. Umrlo je 43 covidnih bolnikov.

Podatki kažejo, da je bilo v petek opravljenih 351 več testov kot v četrtek, v petek so potrdili 18 okužb manj kot dan prej. Delež pozitivnih testov je v petek znašal 22,9 odstotka, potem ko je bil v četrtek 24,4-odstoten.

V domačo oskrbo so v petek odpustili 113 oseb, umrlo je pet covidnih bolnikov manj kot v četrtek.

Doslej so v Sloveniji potrdili 74.273 okužb z novim koronavirusom, skupaj je umrlo 1336 covidnih bolnikov.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je trenutno v državi 20.107 aktivnih okužb z novim koronavirusom (110 manj kot v četrtek), 14-dnevna pojavnost okužb pa je pri 959 na 100.000 prebivalcev. Podatki sledilnika tudi kaže, da s pomočjo ventilatorja diha 143 covidnih bolnikov.

In kako je bilo včeraj z okužbami v našem koncu? Največ so jih zabeležili v Novem mestu (45), sledijo občine Črnomelj (29), Krško (23), Sevnica (18), Ivančna Gorica (9), Šentjernej (8), Metlika (7) Dolensjke Toplice (6), Trebnje, Mokronog-Trebelno, Šmarješke Toplice in Brežice (po 5), Kočevje, Straža in Mirna (po 4), Žužemberk (3), Škocjan (2), Ribnica, Mirna Peč, Semič , Kostanjevica na krki in Ribnica (1).

