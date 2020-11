Z žago si je odrezal prst na roki

28.11.2020 | 18:20

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes popoldne ob 14.01 si je v kraju Velika vas v občini Krško občan pri delu z žago odrezal prst na roki. Reševalci NMP Krško so občana ustrezno oskrbeli in napotili v Urgentni center Novo mesto. Obveščene so bile pristojne službe.

Gradbeni delavec padel z višine

Dopoldne ob 8.28 je v naselju Artiče v občini Brežice pri gradbenih delih delavec padel z višine. Posredovali so reševalci Nujne medicinske pomoči Brežice, ki so delavca na kraju oskrbeli in prepeljali v Urgentni center Brežice. Obveščene so bile pristojne službe.

Dim v mesnici trgovskega objekta

Danes ob 10.18 so v Avšičevi ulici v Novem mestu opazili dim v mesnici trgovskega objekta. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pregledali objekt in ugotovili da je sprožitev požarnega alarma in dima posledica vzdrževalnih del na prezračevalnem sistemu. Do požara ni prišlo.

Pripeljali so pitno vodo

V občini Brežice so gasilci PGD Pišece pripeljali 5 m3 pitne vode porabnikom v naselje Križe.

L. M.