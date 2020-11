Ponoči lahko v naših krajih rahel dež preide v sneg

28.11.2020 | 20:00

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Mrzlo je že zelo in tudi po datumu na koledarju sodeč ne bi bilo nič čudnega, če bomo kmalu imeli sneg.

Kot pravi vremenska napoved, se to lahko zgodi že to noč. Ponoči bo oblačno, na Kočevskem, Dolenjskem in v Beli krajini bo rahel dež prešel v rahel sneg, ponekod bo možna poledica. Drugod bo suho vreme. Do jutra bodo padavine večinoma ponehale, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Na Primorskem se bo krepila burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 1, na Primorskem okoli 6 stopinj Celzija.

V nedeljo bo sprva oblačno. Dopoldne se bo zjasnilo na Primorskem, kjer bo pihala zmerna burja, nato tudi ponekod v notranjosti Slovenije. Bolj oblačno bo ostalo ponekod v osrednji in jugovzhodni Sloveniji. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 3, na Primorskem od 8 do 12 stopinj Celzija.

In kakšni so obeti? V ponedeljek bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. Burja na Primorskem bo slabela. V torek bo zmerno do pretežno oblačno in ponekod megleno. V sredo bo oblačno, popoldne ali zvečer bo pričelo snežiti, po nižinah Primorske pa deževati. Na Primorskem bo zapihala burja.

L. M.