Ribniški Riko za en gol premagal Ljubljančane

28.11.2020 | 18:55

Rokometaši Rika iz Ribnice so nocoj slavili zmago. (Foto: RD Riko Ribnica)

Ljubljana - Rokometaši Rika Ribnice so v 11. krogu lige NLB danes v gosteh v dvorani Kodeljevo premagali Ljubljano z 29:28 (14:13).

Ribničani so pod vodstvom novega trenerja Gregorja Cvijića, ki je v začetku tega tedna zamenjal Damjana Škaperja, dosegli prvo zmago in se po nepopolnem krogu po točkah izenačili s petouvrščenimi Ormožani.

Igralci iz dežele suhe robe so bili v prvem polčasu vseskozi v rahli rezultatski prednosti, a Ljubljančani so jim vztrajno dihali za ovratnik. V 35. minuti so prvič na dvoboju povedli za tri gole (18:15), gostitelji pa so v naslednjih dveh minutah naredili delni izid 3:0 in tekmo postavili v začetno izhodišče (18:18).

V nadaljevanju se je razplamtel oster boj za vsak košček igrišča. V 55. minuti sta bila tekmeca poravnana (27:27), prelomni trenutki dvoboja pa so minili v znamenju izkušenejše gostujoče zasedbe. Z goloma Roka Setnikarja in Kristiana Eskeričića so povedli z 29:27, prednost pa kljub stalnim napadom izbrancev Bojana Čotarja ubranili do zadnjega zvoka sirene.

V domači ekipi sta bila najbolj učinkovita Matic Pangerc in Miha Tomšič, ki sta dosegla po šest golov, en zadetek več je pri gostih dosegel Setnikar.

Ljubljanska ekipa bo v prihodnjem krogu gostovala v Novem mestu, ribniška pa bo gostila LL Grosist Slovan.

* Ljubljana: Grudnik, Zorn, Jaklič 1, Pangerc 6, Pintar 3, Arih 2, Stopar 4, Žabjek, Šiško 1, Erak 3 (1), Brulec 1, Kolmančič 1, Leskovar, Tomšič 6 (2), Pikovnik.

* Riko Ribnica: Bojić, Glavan, Klarič, Strmljan 4, Horvat, Eskeričić 6, Žagar, Đekić, Ranisavljević 2, Miličević 4, B. Nosan, Cimerman 3, Pucelj 2, M. Nosan 1, Setnikar 7 (6), Atanasov.

* Sedemmetrovke: Ljubljana 5 (3), Riko Ribnica 6 (6).

* Izključitve: Ljubljana 12, Riko Ribnica 10 minut.

L. M.