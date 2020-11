Kje ne bo elektrike?

29.11.2020 | 08:00

Foto: arhiv DL

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje LIDL Sevnica med 7.30 in 9.45 uro, na območju transformatorske postaje Sevnica Žaga med 7.30 in 12. uro in na območju transformatorske postaje Inles Sevnica med 10. in 12. uro.

M. Ž.