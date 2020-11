ACH Volley zlahka preko Krke

29.11.2020 | 08:15

Novomeškim odbojkarjem se je ppznal prisilni premor zaradi koronavirusa. (Foto: MOK Krka)

Novo mesto - Odbojkarji ACH Volleya so v tekmi 12. prvenstvenega kroga v Novem mestu upravičili vlogo favorita in s 3:0 ugnali Krko. Gosti so slavili predvsem na račun ekipne igre in visokega bloka, katerega so Krkaši le stežka prebijali.

V ekipi Krke je bilo v preteklih tednih nekaj zdravstvenih težav, saj jo je igralcem zagodel virus in nastopil je prisilni odmor. Treningi so potekali v precej okrnjeni zasedbi in prav ta manko kvalitetnega treninga se je odrazil tudi na parketu. Favorizirani ACH Volley je zlahka upravičil vlogo favorita in se z zmago proti Krki pobral po včerajšnjem porazu v ligi MEVZA.

Krkašem se je v prvem nizu poznal premor. Manjkal je pravi občutek tako na servisu kot sprejemu. ACH je tako hitro prevzel vajeti v svoje roke. Djurić je z diagonalnim napadom gostom priigral šest točk prednosti in domači strateg je moral poseči po polminutnem odmoru. Krkaši so v nadaljevanju predvsem na dober servis Lindiča uspeli zmanjšati zaostanek. V končnici so gosti znova pritisnili na plin. V napadu sta bila zanesljiva Okroglič in Pokeršnik, poleg učinkovitega napada pa so Ljubljančani zelo uspešno postavljali tudi blok, s katerim so tudi izkoristili prvo zaključno žogo.

V začetku drugega niza je namesto Renka pri domačih priložnost dobil Travnik, ki pa se je po nekaj slabših sprejemnih hitro vrnil na klop. Krkaši so sicer nekoliko dvignili raven igre in deloma uspeli držati korak, vse dokler na servis pri gostih ni stopil Videčnik. Njegovo serijo natančnih začetnih udarcev so dopolnili z visokim blokom in pobegnili na 10:16. Nadaljevali so z učinkovitim napadom, še naprej pa so gostiteljem največ težav prav z blokom. V končnici niza je nekaj močnih servisov uprizoril še Ropret, končni rezultat pa je z napadom postavil Djurić.

V tretjem nizu je domači trener še nekoliko premešal postavo in v igro poslal Konciljo in Jakliča. Domači so se na trenutke dobro upirali in prikazali borbeno igro v polju. Na servis Pulka in učinkovit napad Renka so se domači približali na 13:16. Tudi gostujoči trener je nato posegel po menjavah in v igro poslal Bošnjaka in Rutarja. Ljubljančani so v nadaljevanju zaigrali suvereno ter niz in s tem tekmo pripeljali do zanesljive zmage.

Tit Jaklič, libero Krke, je po tekmi dejal: »Pripravljeni smo bili, kolikor se je v teh razmerah dalo biti. Ekipne energije je bilo nekoliko premalo. Lahko bi bilo boljše, konec koncev pa vemo, kako kvalitetna ekipa je stala na nasprotni strani.«

Krka - ACH Volley Ljubljana

0:3 (-16, -16, -17)

Sodnika: Pevc Anton, Adrovič Iso. Obiskovalci: Brez (Covid19)

Krka: Hafner 1, Štefanič U., Erpič 1, Borin (L), Štefanič M., Travnik, Kožar, Pulko 1, Lindič 2, Jaklič (L), Renko 4, Koncilja 1, Drobnič 5. Trener: Tomislav Mišin

ACH Volley Ljubljana: Toman (L), Ropret 4, Pernuš, Toukteh, Pavlovič 2, Bošnjak 4, Okroglič 2, Rutar, Pokeršnik 3, Videčnik 5, Kök, Djurić 4, Vučićević. Trener: Matija Pleško

S. V.

