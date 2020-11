Trebanjci doživeli prvi poraz, Dobovčani boljši za gol

29.11.2020 | 08:30

Foto: arhiv DL

Slovenj Gradec, Škofja Loka - Rokometaši Slovenj Gradca 2011 so v 11. krogu lige NLB premagali trebanjski Trimo s 27:25 (13:13). Korošci so tako priredili prvovrstno presenečenje in v domačem hramu na kolena položili Trebanjce. Za Dolenjce je to prvi poraz v domačem tekmovanju, pred tem so zmagali na vseh osmih tekmah, obračun s Celjani pa je bil odpovedan zaradi okužbe z novim koronavirusom.

Prva polovica tekme je minila v izenačeni predstavi, druga pa v znamenju izbrancev domačega trenerja Sebastjana Soviča, ki so narekovali ritem in bili v rezultatski prednosti. V 41. minuti so po golu Vida Levca povedli z 18:15, šest minut kasneje pa je Vuk Milenković poskrbel za vodstvo z 22:18.

Izbranci gostujočega trenerja Uroša Zormana so v 56. minuti znižali na 24:25, po dveh golih Milenkovića v izdihljajih tekme za vodstvo s 27:24 pa je bilo jasno, da bosta točki ostali na Koroškem, so dogajanje na parketu povzeli v Rokometni zvezi Slovenije.

V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Milenković s šestimi goli, v trebanjski pa Leon Rašo z osmimi zadetki.

Po devetih odigranih tekmah imajo v dosedanjem delu lige NLB neporaženi Celjani dve točki prednosti pred Trebanjci.

Trebanjci bodo v prihodnjem krogu gostili Urbanscape Loko.

Slovenj Gradec 2011 - Trimo Trebnje 27:25 (13:13)

* Športna dvorana, brez gledalcev, sodnika: Backović in Palačković.

* Slovenj Gradec 2011: Smolnikar, Dobaj, Orter, Grobelnik, Cvetko 5, Banfro 2, Levc 4, Šol 2, Živković 3, Lesjak, Saleznik, Milenković 6, Lampret, Štumpfl 4 (3), Ošlak 1, Jankovski.

* Trimo Trebnje: Tomić, Brana, Rašo 8 (3), Višček, Didovič, Grojzdek, Dobovičnik 1, Hamidović 2 (1), Sarak 1, Kotar 1, Kamnikar, Potočnik 2, Udovič 2, Grbič 4, Cirar 4, Florjančič.

* Sedemmetrovke: Slovenj Gradec 2011 5 (3), Trimo Trebnje 8 (4).

* Izključitve: Slovenj Gradec 2011 14, Trimo Trebnje 8 minut.

* Rdeči karton: /.

Zmagovalni gol v zadnji minuti

Rokometaši Dobove so v gosteh premagali Urbanscape Loko s 25:24 (12:12). Na Gorenjskem se je od prve minute iskrilo na vse strani, v izjemno izenačenem obračunu pa je smetano pobrala Dobova. Zmagoviti gol je po uspešno izvedeni sedemmetrovki v zadnji minuti dosegel Klemen Mlakar za končno zmago s 25:24.

O izenačenem in negotovem dvoboju zgovorno priča podatek, da je bilo med tekmo kar 15 izenačenj. V 51. minuti so Posavci zaostajali za dva gola (21:23), v končnici tekme pa zaigrali preudarno in dosegli tretjo zmago v elitni ligi ter se po številu točk izenačili z današnjimi osmoljenci tekme.

V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Matic Pipp, v gostujoči pa Marko Sintič. Oba sta dosegla po šest golov.

V prihodnjem krogu bo ekipa iz Dobove gostovala v Kopru.

Urbanscape Loka - Dobova 24:25 (12:12)

* Dvorana Poden, brez gledalcev, sodnika: Nahtigal in Kavalar.

* Urbanscape Loka: G. Dolenc, Juričan, Gartner 2, A. Dolenc, Jamnik 5, M. Jesenko 4, Mali, Jeseničnik, M. Pipp 6, Bergant, A. Jesenko 3 (2), Čopić, Nikolić 4, Šilc, Jankovski.

* Dobova: Leben, Bradeško 1, Verstovšek, Markušić 3, Abramović, Dragan, Seferović, Jezernik 1, Mlakar 5 (3), Šešić 4, Glaser, Raguž 2, Kozolič 2, Sintič 6, Blaževič, Šibanc 1.

* Sedemmetrovke: Urbanscape Loka 2 (2), Dobova 4 (3).

* Izključitve: Urbanscape Loka 4, Dobova 12 minut.

* Rdeč karton: /.

M. Ž., STA