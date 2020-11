Šolanje na daljavo: dijaki pomagajo osnovnošolcem

29.11.2020 | 10:00

Pomoč poteka preko spletne platforme Zoom.

Novo mesto - Šolanje na daljavo se nadaljuje in marsikdo se ob tem sooča s težavami pri razumevanju snovi, starši pa jim ne morejo ali zmorejo pomagati. Pri tem so gotovo v težjem položaju osnovnošolci, katerim pa so na pomoč priskočili srednješolci v projektu Dijaki za osnovnošolce, katerega pobudnica je Neža Račečič, dijakinja 2. letnika Gimnazije Novo mesto. Preko spletne platforme Zoom tako učencem vseh treh triad brezplačno nudijo učno pomoč.

Pred časom so ustvarili profil na Facebooku »Dijaki za osnovnošolce« in kmalu dobili prva povpraševanja. Najprej so se želeli povezati z dolenjskimi osnovnimi šolami, zato so pisali svojim bivšim učiteljem oz. ravnateljem, ki so idejo podprli, nato pa svetovalnim delavkam osnovnih šol natančneje predstavili projekt in se dogovorili za podrobnosti.

Projekt je lepo zaživel. Trenutno je vanj vključenih že skoraj 90 prostovoljcev, večinoma dijakov Gimnazije Novo mesto, Srednje zdravstvene in kemijske šole Novo mesto in Gimnazije Bežigrad, imajo pa tudi nekaj prostovoljcev iz drugih šol, npr. Gimnazije Nova Gorica, Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica in Tehniške gimnazije Novo mesto. »Pričakujemo še okrepitve, povezali smo se namreč s spletno interaktivno točko Razlagamo.si, ki jo ustvarjajo profesorji in študenti treh fakultet Mariborske univerze. Sodelujemo pa z osnovnimi šolami Grm, Domžale, Krmelj, Semič, Dolenjske Toplice, Mokronog, Vavta vas, Brusnice, Toneta Pavčka Mirna Peč, Šmihel in Otočec,« je dejala Neža.Pomagajo že več kot 40 otrokom iz vse Slovenije, stike z osnovnimi šolami pa še navezujejo, tako da upajo, da bo otrok kmalu več.

Za prvo triado osnovne šole so pripravili športne delavnice, za učence druge in tretje triade pa individualno ali po dogovoru skupinsko pomoč pri matematiki, slovenščini, angleščini, kemiji in fiziki.

