Iz delavnice ukradli Kawasakija

29.11.2020 | 12:30

Foto: arhiv DL

V Kočevju je bilo v zadnjih dveh dneh vlomljeno v delavnico, od koder je bilo ukradeno orodje in motorno kolo znamke Kawasaki 125. Škoda znaša okoli 3000 evrov.

Lačen in žejen?

Na območju Grosuplja je pa so vlomili v objekt ter odnesli alkoholno pijačo in hrano. Škoda znaša okoli 1500 evrov.

Prijeli Pakistanca

Od petka od 6. ure do danes do 6. ure zjutraj so policisti Policijske uprave Ljubljana med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Osilnice izsledili in prijeli državljana Pakistana, ki je nezakonito prestopil državno mejo. Postopek policistov s tujcem še ni zaključen.

M. Ž.