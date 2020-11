Dirty Rok'c vabi MTB kolesarje vseh starosti

29.11.2020 | 15:00

Zverinice so letos zgradile novo »lažjo« gozdno kolesarsko pot, ki so jo poimenovali Dirty Rok'c. (Foto: spletna stran MO NM)

Novo mesto - Člani društva Zverinice so letos zgradili novo »lažjo« gozdno kolesarsko pot, ki so jo poimenovali Dirty Rok'c in razširja obstoječi MTB Skill park v Krajevni skupnosti Regrča vas. Po videzu spominja na ozko gozdno pohodno oz. tekaško pot, pa vendar gre za pravo kolesarsko pot, so zapisali na spletni strani novomeške občine.

Dirty Rok'c je namenjen predvsem gorskim kolesarjem, ki si želijo manj tehnično zahtevno pot, z manj ostrih ovinkov, skokov in drugih ovir, ki jih navadno srečujejo na težjih gorsko kolesarskih poteh. Za vožnjo je priporočljivo gorsko kolo, čeprav se lahko po Rok'cu zapeljete z vsemi vrstami koles.

Proga sodi med proge lažje težavnosti in je namenjena predvsem začetnikom, torej manj izkušenim kolesarjem, otrokom, pa tudi kolesarjem, ki imajo za seboj že nekaj izkušenj. »Progo lahko uporabite za prijetno popoldansko rekreacijo ali intenzivni trening. Pot se navezuje na obstoječi Skill park in na drugi strani ponuja možnost povezave z bližnjimi in malce daljšimi turami okoli Novega mesta,« navajajo.

Nova pot je dolga približno dva kilometra in se skoraj povsem umika od pohodniških poti. Kot piše, gre za t.i. krožni 'single track' z zavoji in naravnimi preprekami, široka je največ pol metra in je zaenkrat brez umetno zgrajenih ovir. Začenja se pod ruševinami cerkve Sv. Roka in je v celoti označena.

»Iz Društva zverinice sporočajo, da je v pripravi tudi brošura s karto, kjer bodo navedeni pogoji uporabe in varnostni ukrepi, ki ščitijo vse udeležence v naravi in skrbijo za varnost udeležencev in narave. Vse informacije bodo objavljene tudi na FB strani društva,« so še dodali na občini.

Progo so zgradili s pomočjo sofinanciranja Mestne občine Novo mesto in Krajevne skupnosti Regrča vas.

M. Ž.