Kje ne bo elektrike?

30.11.2020 | 07:20

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

Dežurni na Regijskem centru za obveščanje Novo mesto v zadnjih 12 urah izrednih dogodkov na področju zaščite in reševanja niso zabeležili. Za nujno medicinsko pomoč so posredovali šest klicev, za nujno veterinarsko pomoč pa dva.

Dežurni na Regijskem centru za obveščanje Brežice pa so v minulem tednu na območju Posavja zabeležili sedemnajst izrednih dogodkov, od tega tri v občini Brežice, enega v občini Kostanjevica na Krki, sedem v občini Krško in šest v občini Sevnica. V minulih 12 urah so posredovali pet pozivov za nujno medicinsko pomoč.

Kako bo z elektro oskrbo?

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika sporoča odjemalcem, da bo danes med 14.30 in 15.30, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIVOGLAVICE, izvod Desno.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje pa sporoča, da bo danes med 14.30 in 17.uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALENSKA VAS.

Elektro Celje d.d., Distribucijska enota Krško sporoča odjemalcem električne energije, da bo danes med 11.30 in 14. uro zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Brežice - TP Dolenja Pirošica, nizkonapetostni izvod Pirošica, smer Brežice.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavili.

Popolna zapora ceste

Z Občine Brežice pa so sporočili o podaljšanju popolne zapore ceste Dobova–Rigonce in delne zapore lokalne ceste Loče–Dobova in sicer od danes do 24. decembra. Investitor namreč na območju Dobove gradi sekundarno fekalno kanalizacijo.

R.M.