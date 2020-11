Tudi Sevnica bo praznično zasijala

30.11.2020 | 07:20

Sevnica bo decembrsko okrašena od petka naprej (Foto: DL/arhiv)

Sevnica - Pred vrati je zadnji mesec v letu, ki ga v Sevnici poznajo pod imenom »Čarobni december«. KŠTM Sevnica ga vsako leto obogati z vrsto ogodki in vsebinami. Te bodo letos prilagojene razmeram, pripravljene s pomočjo sodobnih komunikacijskih poti, s to drugačno obliko povezovanja pa bodo skušale vsaj delno nadomestiti odsotnost srečevanja. Praznična osvetlitev mesta bo v Sevnici zasijala ta petek ob 17. uri, ko bo predvajan spletni dogodek –različica doslej vsakoletnega pohoda »Z lučko na grad«.

V virtualnem dogodku, ki bo potekal na Facebook strani KŠTM Sevnica, bosta praznična nagovora občanom namenila župan Srečko Ocvirk in direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek, obogatila ga bo izbrana glasba.

Letošnja praznična okrasitev v Sevnici bo, kot vsako leto doslej, okolju prijazna. Z uporabo varčnih led luči bodo okrašeni rondoji in več območij ob glavni cesti skozi mesto, središče pri železniški postaji, glavni most čez Savo, nekoliko večji poudarek pa bodo namenili ureditvi gradu kot osrednjega kulturno-zgodovinskega spomenika. Več točk v mestu bo okrašenih z naravnimi materiali. Sevnico bodo krasile tudi tradicionalne sevniške voščenke, luči v obliki jabolk.

Posebno mesto bo tokrat namenjeno drevesoma želja, eden bo na sevniškem Trgu svobode, drugi pa na gradu. Z dobrimi željami, zapisanimi na listek, lahko drevo opremi vsakdo. Od 1. decembra do 6. januarja bo potekal še prav poseben decembrski izziv »Ho-ho-LOV!«. Na spletni strani KŠTM ali v Grajskih novicah, ki bodo izšle konec meseca, bo objavljen delovni list z desetimi izzivi. Sedem jih bo možno opraviti na terenu po občini, tri pa v zavetju doma. Med vsemi, ki bodo izzive v celoti opravili in izpolnjene delovne liste do 10. januarja 2021 vrnili na KŠTM Sevnica, bodo izžrebali več nagrad.

Po ustaljenem urniku in skladno z vsemi epidemiološkimi ukrepi bo odprta Kmečka tržnica v Sevnici z dodatno obogateno decembrsko ponudbo. Skozi ves mesec se bo zvrstilo več spletnih dogodkov –spletne ustvarjalnice, gibalni izziv, virtualna vodenja po mestu in občini, žrebanje nagradne kartice veselja, pravljice z gradu in X-mas božična kitariada. Vsi dogodki so zbrani v napovedniku Čudežnega decembra, ki je objavljen na spletnih straneh KŠTM Sevnica in Občine Sevnica.

