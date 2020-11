Voznik trčil v drevo

30.11.2020 | 08:00

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

Radna - V naselju Radna v občini Sevnica se je sinoči okoli 21.ure zgodila prometna nesreča, ko se je občan z osebnim vozilo zaletel v drevo. V nesreči se je ena oseba poškodovala.

Reševalci NMP Sevnica so ponesrečenega oskrbeli na kraju in ga odpeljali v Splošno bolnišnico Celje. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, posuli razlite motorne tekočine, nudili pomoč policiji, osvetlili kraj nesreče, izvlekli vozilo na cestišče in cestišče počistili.

R.M.