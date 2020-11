Večerna grozljivka v Velikih Laščah: štirje roparji vlomili v hišo in stanovalko obkradli

30.11.2020 | 09:20

Ilustrativna fotografija (Foto: Pixabay)

Velike Lašče - Po informacijah Policijske uprave Ljubljana je sinoči okoli 21.30 prišlo do ropa v bližini Velikih Lašč.

Štirje neznani storilci, oblečeni v črno, so vlomili v hišo. Oškodovanki so se predstavili kot uslužbenci policije. Eden jo je zadržal v enem izmed prostorov, med tem pa so drugi preiskali hišo, našli gotovino in mobilni telefon. Po dejanju so s kraja dogodka pobegnili. Okradena oškodovanka je bila tudi lažje poškodovana.

Policisti okoliščine kaznivega dejanja preiskujejo, so v današnjem policijskem poročilu zapisali na Policijski upravi Ljubljana

R.M.