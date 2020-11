TEB: Vroča testiranja opreme v začetku decembra

30.11.2020 | 09:35

Foto: TEB

Brestanica - Izvedba projekta Zamenjava plinskih blokov 1-3, v sklopu katerega v termoelektrarni Brestanica poteka izgradnja drugega nadomestnega plinskega agregata PB7, je bila zaradi razglasitve epidemije v spomladanskih mesecih začasno prekinjena, a so prizadevni izvajalci zatem zamudo nadoknadili, tako da dela potekajo v skladu z načrti.

Trenutno so v fazi testiranj opreme in tehnoloških sistemov novega bloka 7, ki jih je treba izvesti pred začetkom zagonskih preizkusov. V tem sklopu potekajo tudi interni tehnični in komisijski pregledi posameznih tehnoloških sistemov. Montaža glavne tehnološke opreme, kamor sodijo generator, plinska turbina, 60-metrski dimnik in dizelski agregat, je bila uspešno zaključena septembra, prav tako je bila končana tudi montaža visokonapetostne in pomožne opreme.

Naslednji pomembnejši mejnik bo prvo vrtenje plinske turbine oziroma tako imenovana vroča testiranja, ki so predvidena v začetku decembra. V nadaljevanju bodo nato začeli testiranje operabilnosti, s katerim bodo potrjene zahteve iz soglasja za priključitev v električno omrežje. Predvidoma v prvem tromesečju prihodnjega leta bodo sledili še končni tehnični pregled, poskusno obratovanje in pridobitev uporabnega dovoljenja.

Predvidena moč novega plinskega bloka je znotraj ranga 40-70 MW, v Brestanici pa so pri nakupu opreme sledili načelom nakupa najsodobnejše tehnologije, kar pomeni, da bo izkoristek plinske turbine večji od 36 odstotkov, emisije NOX pa nižje od 50 mg/m3 za gorivo zemeljski plin oziroma nižje od 86 mg/m3 za gorivo KOEL. Plinski blok ima namreč možnost obratovanja na obe vrsti goriva.

Novi plinski blok bo omogočal zagon od zahteve do polne moči v manj kot 12 minutah. Zahtevana startna zanesljivost novega plinskega bloka bo večja od 98 odstotkov, zahtevana razpoložljivost pa večja od 97 odstotkov. Tako kot pri obstoječih plinskih blokih, bo tudi pri novem plinskem bloku ena od glavnih tehničnih značilnosti možnost zagona iz brez napetostnega stanja z možnostjo otočnega obratovanja za potrebe zagotavljanja nujne lastne rabe NEK ter otočnega obratovanja za potrebe napajanja Posavja, Dolenjske in Zasavja.

Vrednost projekta postavitve PB7 je sicer ocenjena na dobrih 26 milijonov evrov, so zapisali na spletni strani Termoelektrarne Brestanica.

R.M.