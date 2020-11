Odziv svetnika Jakljiča na članek "Ko svetniki na škodo občanov ne dovolijo razprave"

30.11.2020 | 10:20

Straža - V naše uredništvo smo po nedavnem odzivu Franca Pluta iz CI Stopimo skupaj, zdaj prejeli še odzivom svetnika občinskega sveta občine Straža mag. Sama Jakljiča iz LKOS na spletni članek z naslovom »Ko svetniki na škodo občanov ne dovolijo razprave«.

Samo Jakljič je v odzivu napisal: »Občinski svet je ugotovil, da dopolnjeni predlog SD OPN še vedno ni pripravljen za obravnavo na občinskem svetu, saj bi morebitna zavrnitev dopolnjenega predloga odloka v drugem branju zares za nekaj let prestavila prepotreben sprejem tega dokumenta. Neupoštevanje mnenj strokovnih služb - na to karto igra župan - prej škodi kot koristi, kar se lahko izkaže kasneje pri začetih investicijah.«

Glede umika predloga proračuna za prihodnje leto pa Jakljič pojasnjuje, da ta ni vseboval z Odlokom o občinskih cestah predpisanih vsebin. Občine so sicer pri oblikovanju proračuna povsem avtonomne, vendar morajo upoštevati veljavne predpise s področja javnih financ. Poleg obveznih vsebin s področja javnih financ pa je potrebno k proračunu priložiti tudi druge z zakoni in odloki določene vsebine, ki poleg utemeljitve proračunske porabe dokazujejo tudi spoštovanje načela učinkovitosti in gospodarnosti porabe javnih sredstev.

»Župan se mora zavedati, da je delovanje večine članov občinskega sveta le posledica stanja v razmerju župan-občinski svet, ne pa njegov vzrok,« je med drugim zapisano v pismu mag. Jakljiča iz LKOS-a na odziv članka, v katerem smo v celoti objavili izjavo za javnost straškega župana Dušana Krštinca.

Celotno pismo lahko preberete v priponki, sicer pa je dogajanje na nedavni seji v straškem občinskem svetu predstavljeno tudi v aktualni tiskani izdaji Dolenjskega lista.