V Sloveniji včeraj umrlo kar 51 kovidnih bolnikov. Kako je v regiji?

30.11.2020 | 11:10

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

V Sloveniji je bilo včeraj opravljenih 1.880 testov, pozitivnih na covid-19 je bilo 425 ljudi, kar pomeni, da je bilo okuženih 22,61 odstotka testiranih. Umrlo je še 51 bolnikov, od teh 38 v bolnišnicah in 13 v domovih za ostarele. Trenutno je hospitaliziranih 1.298 okuženih, intenzivno terapijo jih potrebuje 205 bolnikov, s pomočjo respiratorja diha 139 okuženih.

Doslej so v Sloveniji potrdili 75.806 okužb z novim koronavirusom, aktivno okuženih je še 20.233 Slovencev. Vseh umrlih je že 1.435 covidnih bolnikov, kažejo podatki covid sledilnika.

Kako je v regijskih bolnišnicah?

V Splošni bolnišnici Novo mesto je po podatkih covid sledilnika danes 88 bolnikov, na novo so sprejeli 4 kovidne bolnike, dva so odpustili, trije pa so umrli. Na intenzivnem covid oddelku trenutno zdravijo 12 okuženih, s pomočjo respiratorja pa jih diha 6.

V Splošni bolnišnici Brežice pa danes zdravijo 35 kovidnih bolnikov, 4 od teh so sprejeli danes, kažejo podatki covid sledilnika. Na intenzivnem kovid oddelku trenutno zdravijo 2 okužena. V domačo oskrbo so odpustili enega kovidna bolnika, žal pa so trije okuženi umrli, kažejo podatki covid sledilnika.

R.M.