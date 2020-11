V Sloveniji včeraj umrlo kar 51 kovidnih bolnikov. Številke v naši regiji...

30.11.2020 | 11:10

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

V Sloveniji je bilo včeraj opravljenih 1.880 testov, pozitivnih na covid-19 je bilo 425 ljudi, kar pomeni, da je bilo okuženih 22,61 odstotka testiranih. Umrlo je še 51 bolnikov, od teh 38 v bolnišnicah in 13 v domovih za ostarele. Trenutno je hospitaliziranih 1.298 okuženih, intenzivno terapijo jih potrebuje 205 bolnikov, s pomočjo respiratorja diha 139 okuženih.

Doslej so v Sloveniji potrdili 75.806 okužb z novim koronavirusom, aktivno okuženih je še 20.233 Slovencev. Vseh umrlih je že 1.435 covidnih bolnikov, kažejo podatki covid sledilnika.

Kako je v regijskih bolnišnicah?

V Splošni bolnišnici Novo mesto je po podatkih covid sledilnika danes 88 bolnikov, na novo so sprejeli 4 kovidne bolnike, dva so odpustili, trije pa so umrli. Na intenzivnem covid oddelku trenutno zdravijo 12 okuženih, s pomočjo respiratorja pa jih diha 6.

V Splošni bolnišnici Brežice pa danes zdravijo 35 kovidnih bolnikov, 4 od teh so sprejeli danes, kažejo podatki covid sledilnika. Na intenzivnem kovid oddelku trenutno zdravijo 2 okužena. V domačo oskrbo so odpustili enega kovidna bolnika, žal pa so trije okuženi umrli, kažejo podatki covid sledilnika.

Kako je v naši regiji?

Številke novo okuženih so se v regiji umirile, res pa je, da je bila včeraj nedelja in bo realno stanje prikazano šele v jutrišnjih podatkih. Se pa Sevnice še vedno drži dvomestna številka. Tam je bilo včeraj med testiranimi še 19 novo okuženih s covidom 19, drugod so se številke dnevno novih okužb zmanjšale ali pa jih celo ni bilo, kažejo podatki covid sledilnika.

Bistrica ob Sotli 00

Brežice 01

Črnomelj 03

Dobrepolje 02

Dolenjske Toplice 00

Ivančna Gorica 05

Kočevje 06

Kostanjevica na Krki 00

Kostel 00

Krško 07

Loški Potok 00

Metlika 00

Mirna 00

Mirna Peč 01

Mokronog-Trebelno 00

Novo mesto 04

Osilnica 00

Radeče 01

Ribnica 00

Semič 00

Sevnica 19

Sodražica 00

Straža 00

Šentjernej 01

Šentrupert 01

Škocjan 00

Šmarješke Toplice 00

Trebnje 00

Velike Lašče 01

Žužemberk 00

R.M.