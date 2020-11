Pri izstopanju iz vozila se je hudo poškodovala

30.11.2020 | 11:40

Foto: Dolenjski list/arhiv

Na Prisojni poti v Novem mestu se je zgodila nenavadna prometna nesreča. V soboto okoli 18.ure je namreč 75-letna voznica parkirala svoje vozilo na dvorišču stanovanjske hiše. Ob izstopanju se je vozilo začelo premikati, saj voznica ni dovolj zategnila ročne zavore. Ženska je padla in se pri tem tudi huje poškodovala.

Voznik pijan v drevo, sopotnica poškodovana

Poročali smo že, da se je med Sevnico in Konjskim včeraj malo pred 21. uro zgodila prometna nesreča. Sevniški policisti so opravili ogled in zdaj posredovali še nekaj ugotovitev. 36-letni voznik osebnega avtomobila je pripeljal iz smeri Konjskega, zaradi neprilagojene hitrosti je pri Radni izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Lažje poškodovano sopotnico v vozilu so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da je bil povzročitelj nesreče pijan, saj je imel v litru izdihanega zraka 0,66 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Kršitelj po starem napihal več kot 2 promila

V naselju Rajec so brežiški policisti v soboto okoli 18.30 ustavili voznika osebnega avtomobila in med kontrolo prometa zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti preverili njegovo psihofizično stanje z alkotestom. 26-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 1,10 miligrama alkohola, zato so mu odvzeli prostost in ga pridržali. O kršitvi bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Lažje poškodovan voznik osebnega avtomobila

Šentjernejski policisti so bili v petek malo pred 10.uro dopoldne obveščeni o prometni nesreči, ki se je zgodila pri Mršeči vasi. Opravili so ogled in ugotovili, da je 19-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje po levi strani izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Lažje poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti mu bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Brez vozniške z neregistriranim vozilom in s tablicami drugega

V Libni so krški policisti včeraj popoldne ustavili voznika osebnega avtomobila Volkswagen passat. Med postopkom so ugotovili, da 38-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice drugega vozila. Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Vlomi v hišo, prodajalno in oboro

V Odrgi na območju Policijske postaje Trebnje je nekdo skozi vrata vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

V Žužemberku je nekdo v noči na soboto skozi vrata vlomil v prodajalno in odtujil motorne žage. Okoliščine policisti še preiskujejo.

V kraju Čadraže na območju Policijske postaje Šentjernej pa je včeraj zvečer nekdo iz obore ukradel ovco.

Poskus izmika mejni kontroli

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo včeraj pripeljal voznik tovornega vozila grških registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pri pregledu tovornega vozila odkrili tri državljane Afganistana, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Še 15 tujcev nezakonito prestopilo državno mejo

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med varovanjem državne meje na območju Krškega izsledili in prijeli šest državljanov Kitajske, na območju Dvora dva državljana Maroka in pri Jugorju pri Metliki še štiri državljane Afganistana. Policijski postopki s tujci še niso končani, so v današnjem poročilu zapisali na Policijski upravi Novo mesto.

Čez vikend policijo klicali 441-krat

Policisti Policijske uprave Novo mesto so od petka do danes posredovali v 118 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 441 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami, dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali in 16 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja in pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 28 kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in tri kršitelje pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, nezakonitega lova, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nesreče pri delu, iskanja pogrešane osebe, poskusov izmika mejni kontroli in nezakonitih prehodov državne meje, v današnjem policijskem poročilu navaja predstavnica za odnose z javnostmi na Policijski upravi Novo mesto Alenka Drenik.

R.M.