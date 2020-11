FOTO: DSO Novo mesto so obiskali prvi svojci stanovalcev v beli coni

30.11.2020 | 12:40

Dom starejših občanov Novo mesto (Foto: DL/arhiv)

Novo mesto - V Domu starejših občanov v Novem mestu so se v soboto razveselili prvih obiskov svojcev za tiste stanovalce, ki so nastanjeni v beli coni. Obisk je imelo prvih 22 stanovalcev. Vesele svojce, da bodo končno spet v živo poklepetali s svojimi najdražjimi, sta sprejeli domski socialni delavki in jih pospremili do sob. Med obiski je bilo zaznati mnogo ganljivih trenutkov, lepih besed, solz sreče, pa tudi strahu in vznemirjenosti. Veliko svojcev je vodstvu in celotni ekipi doma izrazilo hvaležnost za ves trud, izkazalo zaupanje in z njimi podelilo tudi lastne strahove in skrbi, kako naprej.

V domu se bodo, zavedajoč, da si vsi - tako stanovalci kot svojci - želijo čimprejšnjih obiskov in osebnih stikov, v skladu z navodili epidemiologov potrudili, da obiske kar se da hitro omogočijo tudi ostalim stanovalcem v beli coni, predvsem pa si želijo, da bi se v belo cono kmalu vrnili vsi stanovalci.

V naprej dogovorjene termine obiskov sproti prilagajajo glede na epidemiološko situacijo in zdravstveno stanje stanovalcev. V naši galeriji pa objavljamo tudi nekaj utrinkov iz vsakdana v Domu starejših občanov Novo mesto.

R.M.

