FOTO: Največ snega bo prav v naših koncih

30.11.2020 | 12:50

Tako je bilo 28.decembra 2014

Novo mesto - V sredo dopoldne nas bodo zajele snežne padavine, ki se bodo predvidoma še okrepile v drugem delu noči na četrtek. Najmočneje bo snežilo v četrtek zjutraj in del dopoldneva. V osrednji Sloveniji bo skupaj zapadlo predvidoma od 5 do 15, ponekod celo do 20 centimetrov snega, je povedal meteorolog Brane Gregorčič z Agencije RS za okolje.

Pod vplivom ciklona, ki bo začel nad Sredozemljem nastajati že jutri, se bodo padavine v sredo dopoldne začele pojavljati najprej v južnem in zahodnem delu Slovenije. V notranjosti bo že snežilo, le po nižinah Primorske bo deževalo, kjer je pričakovati tudi burjo. Najmanj padavin pa bo, po Gregorčičevih besedah, na vzhodu države.

Najbolj zimsko vzdušje bo tako prav gotovo v četrtek in najverjetneje v petek. "Sicer novih padavin v petek ne bo, bo pa zjutraj temperatura še pod ničlo, tako da bo sneg še rahel," je še povedal Gregorčič.

Sneg pa se ne bo obdržal prav dolgo, saj nas bo v soboto, nedeljo in tudi v ponedeljek najverjetneje zajel dež. "Tako, da bo verjetno po nižinah snežno odejo postopno kar pobralo," je vremensko dogajanje še opisal Gregorčič.

