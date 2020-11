VIDEO: Trebanjski rokometaši v Hali Tivoli s Pelistirjem na zmago

30.11.2020 | 14:20

S tekme med Trebanjci in Slovenjgradčani (Foto: Dominik Pekeč/RK Trimo Trebnje)

Ljubljana/Trebnje - Na današnji novinarski konferenci pred jutrišnjo tekmo skupinskega dela EHF Lige z Eurofarmom Pelisterjem, so trener trebanjskega Rokometnega kluba Trimo Uroš Zorman, levičar Gal Cirar ter krožni napadalec David Didovič, predstavili pričakovanja pred začetkom srečanja.

Rokometaši Trima so zaradi okužbe z novim koronavirusom v svojem ali tekmečevem taboru odpovedali že tri tekme v skupinskem delu evropske lige. Na edinem dvoboju so v gosteh premagali Tatabanyo, med tem ko so bile tekme proti Rhein-Neckar Löwnu, Kaddetnu Schaffhausnu in Gudmeju prestavljene. V Hali Tivoli bodo jutri ob 20.45 gostili Pelistir.

Trebanjska ekipa je v generalki za jutrišnjo tekmo proti ekipi iz Bitole, ki jo vodi nekdanji hrvaški selektor in trener velenjskega Gorenja Željko Babić, doživela prvi poraz v tej sezoni, v Slovenj Gradcu je v 11. krogu lige NLB izgubila s 25:27.

"Po porazu v Slovenj Gradcu se moramo zbrati. Spodrsljaj na Koroškem ni tragičen, saj smo vedeli, da bo prišel tudi ta dan. Glave gor, gremo dalje in srečo imamo, da se tekme vrstijo ter imamo možnost dvigniti ekipo. Eurofarm Pelister je odlična ekipa in vredna spoštovanja. Dali bomo vse od sebe, nato pa bomo videli, kaj bo to prineslo," je pred torkovo tekmo v slovenski prestolnici optimističen trener Uroš Zorman.

Zasedba iz Severne Makedonije je doslej odigrala tri tekme v skupini D. Na tekmi proti Kaddetnu Schaffhausnu se je razšla z nedoločenim izidom 25:25, proti Gudmeju je izgubila z 29:30, proti Rhein-Neckar Löwnu pa z 20:28.

Trener trebanjskih levov Uroš Zorman je povedal: “Priprave potekajo povsem običajno. Vsakega nasprotnika spoštujemo, nikogar se ne bojimo. Eurofarm Pelister je dobra ekipa, ki se je pred sezono okrepila z nekaj kakovostnimi igralci. Moramo odigrati čvrsto v obrambi in v napadu izgubiti čim manj žog ter prihajati do lahkih zadetkov. Prav tako bosta ključna vratarja, a jaz verjamem, da lahko ponovimo uspeh z gostovanja na Madžarskem. Zagotovo gremo na zmago!”

Igralec RK Trimo Trebnje Gal Cirar pa je takole spregovoril pred tekmo v Ljubljani: “Eurofarm Pelister je bil zdaj na zelo dolgi poti v Ljubljani, kar ne vpliva dobro na samo tekmo. Med našimi prednosti so predvsem mladost, borbena in hitra igra. Sigurno nas bo trener čim bolje pripravil na obračun, hkrati pa bomo izkoristili vsako njihovo pomanjkljivost ter poskušali dobiti srečanje.”

Kako pa jutrišnjo tekmo vidi trebanjski rokometaš David Didovič? “Vsaka evropska tekma bo zelo zahtevna. Vemo, da so Makedonci bolj izkušeni, a verjamem, da z borbo in željo lahko iztržimo pozitiven rezultat.”

R.M.

Novinarska konferenca RK Trimo Trebnje pred tekmo z ekipo Severne Makedonije