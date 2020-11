Banka s kmetovalci gradi partnerski odnos

30.11.2020 | 15:20

Če želi biti banka partner kmetovalcem, mora razumeti kmetijsko dejavnost. Da bi jo še bolje spoznali in kmetovalcem lažje pomagali pri razvoju njihove kmetije, so v NLB oblikovali posebno skupino specializiranih svetovalcev za podporo kmetovalcem, ki jo vodi Dejan Pristovnik. Povedal je, kako lahko banka podpre kmetovalce.

Gospodar mora poleg kmetovanja poznati posel, med drugim tudi, kako lahko financira dejavnost. »Tu je vloga banke in svetovalcev zelo pomembna. Kmetijam so danes na voljo vse oblike financiranja, od limitov na poslovnem računu, kratkoročnih kreditov z enkratnim plačilom ali z mesečnim anuitetnim vračilom banke, do dolgoročnih kreditov za investicije. Mi moramo kmetovalcem pomagati izbrati finančno rešitev, ki je za posamezno kmetijo najprimernejša. Pri tem je zelo pomembno, da v banki razumemo delo kmetij. Zato smo oblikovali posebno ekipo strokovnjakov, ki se specializira za kmetijsko področje,« poudari vodja poslovanja z malimi podjetji in vodja specializiranih svetovalcev za podporo kmetovalcem v NLB Dejan Pristovnik.

Bančni svetovalci se s kmetovalcem najprej pogovorijo in skupaj poiščejo ustrezne vire financiranja glede na namen in posebnosti kmetije. Pristovnik ob tem poudari, da banka kmetije obravnava individualno. »V praksi se lahko zgodi, da v določenih postavkah bilanca kmetije izkazuje visoko stopnjo tveganosti, vendar je to tveganje ob smiselnih argumentih za te postavke za banko lahko še vedno sprejemljivo. Zato je sodelovanje med nami in kmetovalcem tako pomembno. Da se začnemo skupaj pripravljati na financiranje že takrat, ko se projekt začne. V NLB imamo v zadnjih letih tudi prakso, da obiščemo kmetijo in v pogovoru s kmetovalcem skupaj poiščemo odgovore. Zavedamo se, da so kmetovalci vpeti v svoje procese dela in nimajo časa za obisk bančne poslovalnice,« pojasni Pristovnik.

Ključ dobrega sodelovanja je v partnerskem odnosu med banko in kmetijo. »Tudi, če danes še ne potrebujete financiranja, se lahko oglasite na brezplačen posvet in ugotovite, kako vam banka lahko pomaga. Ne le pri financiranju, tudi pri vsakodnevnem poslovanju. Ponudba je prilagojena kmetovalcem. Kot fizična oseba, ki opravlja dejavnost brez matične številke, lahko na primer odprete Poslovni račun za zasebnike, na voljo vam je tudi širok nabor digitalnih storitev. V NLB je dobrodošel vsak kmetovalec. Želimo podpreti dobre projekte na kmetijah,« svetuje Pristovnik.

Oglasno sporočilo