AVDIO: Delovna skupina za obravnavo romske problematike napoveduje hitrejšo socializacijo romskih otrok. Neobiskovanje šole bo kaznovano!

30.11.2020 | 17:25

Predsednik delovne skupine za obravnavo romske problematike dr. Anton Olaj (Foto: M. Ž.)

Z leve: Anton Olaj, novomeški žušan Gregor Macedoni in član sveta KS Bučna vas Matic Vidic

Novo mesto - Po današnjem obisku v Novem mestu je predsednik delovne skupine za obravnavo romske problematike in državni sekretar na ministrstvu za notranje zadevedr. Anton Olaj povedal, da bo sredi decembra predstavila predloge sistemskih ukrepov. Ob tem je napovedal ukrepe v okviru že veljavne zakonodaje in ukrepe, za katere jo bo treba še dopolniti. Olaj se je srečal in pogovarjal z vodstvom generalne in območne policijske uprave ter z novomeškim županom Gregorjem Macedonijem.

Tako bo ministrstvo za izobraževanje ponudilo neobvezen dodatni program vzgoje z dodatnim poučevanjem slovenščine in socializacijo. Ta program je prostovoljen, skupnost pa bodo poskušali motivirati z okrožnicami in navodili ter dodatnimi angažiranimi romskimi pomočniki, da pridobili v ta program več romskih otrok.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo predstavilo ukrepe za preprečitev neobiskovanja šole in zlorabe socialne pomoči, ki naj bi vplivali na izplačevanje socialnih transferjev, je dejal.

Ministrstvo za pravosodje bo predstavilo zaposlitve treh romskih policistov v Novem mestu, Ljubljani in Murski Soboti, kadrovanje zanje pa že poteka. Dodal je še, da bo nenadzorovano streljanje v romskih naseljih kaznivo, in napovedal ustanovitev dodatnih delovnih skupin, ki bodo med drugim naslovile problem pogojnih obsodb.

Ukrepe bodo pripravili tudi na ministrstvu za okolje in prostor, kjer imajo po Olajevih besedah v pripravi dva zakona, za katera mislijo, da tudi v precejšnjem delu naslavljata te probleme. "Ampak vsi vemo, da je tukaj še veliko prostora, katerega bomo v nadaljevanju še naslavljali," je med drugim povedal Olaj.

Kot je dejal, pričakuje čim hitrejše sprejetje omenjenih predlogov in skladno s temi "ukrepanje v realnem času".

Povedal je še, da so se na pogovoru na novomeški policijski upravi sogovorniki strinjali, da je varnostni model na območju romskih naselij v jugovzhodni Sloveniji nezadovoljiv. "Potrebne so spremembe, dopolnitve. Zdaj in nemudoma, kar pričakujem."

Kot je pojasnil medijem, je treba na "območju z večetnično skupnostjo" znatno okrepiti delovanje s kriminalnimi povratniki, saj je zdajšnji "koncept bolj usmerjen v pravočasno in takojšnje interveniranje nečesa, kar je že bilo storjeno".

"Biti moramo proaktivni z osebami, ki imajo težave z razumevanjem reda in norm," je poudaril. S takimi se je po njegovem treba preventivno ukvarjati prej, da do ekscesov in kriminala pride pozneje ali pa sploh ne. Spremembo omenjenega koncepta na problematičnih področjih in tudi v Kočevju pa pričakuje že med skorajšnjimi prazniki, je še dejal Olaj.

Novomeški župan Macedoni je ocenil, da v novomeški občini živi nekaj manj kot tisoč Romov, na območju JV Slovenija pa nekaj več kot 10.000. Največ Romov živi v občinah Novo mesto, Kočevje, Črnomelj, Metlika in Krško.

M.Ž., STA

Zvočni zapisi Predsednik delovne skupine za obravnavo romske problematike Anton Olaj o predlogih ukrepov Predsednik delovne skupine za obravnavo romske problematike Anton Olaj o predlogih ukrepov