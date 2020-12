Kje ne bo elektrike?

Dežurni na obeh regijskih centrih za obveščanje v zadnjih 12 urah niso obravnavali izrednih dogodkov na področju zaščite in reševanja. V Novem mestu so za nujno medicinsko pomoč posredovali pet klicev, gasilci pa so opravili tudi tri dostave cistern s pitno vodo. V Brežicah pa so posredovali dva klica za nujno medicinsko pomoč, gasilci PGD Dečno selo pa so porabnikom v naselje Križe pripeljali deset kubičnih metrov pitne vode.

Kako bo z elektro oskrbo?

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej sporoča odjemalcem, da bo danes med 8. in 15.uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah občasno prekinjena dobava elektrike odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Č.N. GUMBERK, TP GUMBERK in TP RATEŽ.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto sporoča, da bo danes prekinjena dobava elektrike in sicer:

-med 8. in 9.uro na območju TP POLICIJA in

-med 9.30 in 10.30 na območju TP ČISTILNA NAPRAVA NM.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje pa sporoča odjemalcem, da bo danes med 14.30 in 16.uro prekinjena dobava elektrike na območju TP ZG. VODICE.

Elektro Celje d.d., Distribucijska enota Krško pa sporoča, da bo danes med 12. in 14.uro zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Brežice in sicer na TP Zgornja Pirošica.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavili.

