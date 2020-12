Ni bilo ljubosumje, ampak strah pred izgubo

1.12.2020 | 10:10

Borut Turk (foto: B. B.)

Novo mesto - Poleg vboda pod bradavico leve dojke, ki ji je predrl srce, zaradi česar je minuto pozneje izkrvavela in umrla, bi smrt Romane Muhič lahko povzročili še trije drugi globoki vbodi, ki so predrli pljuča in povzročili hude krvavitve, je na sojenju Borutu Turku, ki mu tožilstvo očita umor partnerice 23. februarja letos na Potoku, povedala sodna izvedenka patologinja dr. Marjeta Kladnik. Skupaj je na Romaninem telesu ugotovila vsaj devet vbodov v prsi, hrbet in bok ter več ureznin po okončinah, trebuhu in vratu.

Smrtni udarec je bil prizadejan z ostrim koničastim predmetom širine štiri centimetre. Konica je predrla desni srčni prekat, zaradi česar se je kri izlila v obe pljučni votlini. »Ob tej poškodbi ni imela možnosti preživetja tudi ob pravočasni strokovni pomoči,« je pojasnila izvedenka, na vprašanje tožilstva, ali bi Muhičeva lahko preživela druge poškodbe, pa je dejala, da bi bilo to teoretično možno, če bi ji bila nudena pomoč v roku ene ure. Vrstnega reda vbodov izvedenka ni mogla ugotoviti, najverjetneje pa so bili zadani v relativno kratkem času, vsekakor ne daljšem od pol ure, saj bi se v tem primeru rane med seboj razlikovale.

Mejna osebnostna motnja

Med zaslišanjem izvedenke klinične psihologije dr. Sanje Šešok je Turkov odvetnik Borut Škerlj predlagal izločitev javnosti, in sicer zaradi zaščite mladoletnih otrok in drugih oseb, ki bodo izpostavljeni v izvedenskem mnenju. Sodni senat, ki mu predseduje okrožni sodnik Peter Žnidaršič, je to zavrnil.

Šešokova je v svojem izvedenskem mnenju Turka opisala kot osebo s šibko osebnostno strukturo z značilnostmi mejne osebnostne in narcistične motnje, pri kateri je stalno prisoten strah pred zavrnitvijo. Ključen za razvoj Turkove osebnosti je bil po mnenju izvedenke njegov odnos do očeta, o katerem v razgovoru z njo ni povedal veliko, je pa nakazal, da je imel težko otroštvo in da je bil oče nasilen. »To je lahko dejavnik tveganja za nevarno navezanost, ki lahko privede v izkrivljen osebnostni razvoj. Otrok se nauči, da tisti, ki te ima najbolj rad, tepe.«

Več v četrtek v Dolenjskem listu.

B. B.