11 zlatih priznanj in 2 posebni priznanji za slovenske inovacije, med njimi Krka in TPV Automotive

1.12.2020 | 09:20

Novo mesto/Ljubljana - V okviru Dneva inovativnosti je Gospodarska zbornica Slovenije že 18. podelila nacionalna priznanja najbolj inovativnim podjetjem in inovatorjem v podjetjih in drugih organizacijah. Nacionalno priznanje GZS za najboljše inovacije predstavlja najvišje priznanje inovativnim dosežkom slovenskih podjetij in s tem promocijo inovativnosti v Sloveniji. Podeljenih je bilo 11 zlatih, 24 srebrnih, 5 bronastih priznanj, 2 posebni priznanje za mlado podjetje, 1 posebno priznanje za inovacijski izziv – povezovanje kulturno kreativnih industrij in gospodarstva. Nagrajena je bila tudi najboljša inovacija leta po izboru javnosti, ki je postala inovacija podjetja Kronoterm. Gre za tiho, prilagodljivo, pametno, učinkovito in prijazno toplotno Adapt. Dogodek je letos v celoti potekal v virtualnem okolju.

V naši regiji sta med prejemniki priznanj za inovacije dve družbi. To je novomeška Krka, ki je prejela eno zlato in eno srebrno priznanje ter TPV Automotive d.o.o., ki je dobitnica zlatega priznanja za univerzalno robotsko »BIN PICKING« celico.

Med prejemniki tudi novomeška Krka

Krka je tudi letos med prejemniki priznanj za najboljše inovacije Gospodarske zbornice Slovenije. Na sinočnji podelitvi je prejela dve priznanji, in sicer zlato priznanje za nadomestno zdravilo s trojno kombinacijo učinkovin za zdravljenje visokega krvnega tlaka in srebrno priznanje za inovacijo, s katero so povečali proizvodnjo in še izboljšali kakovost zdravilne učinkovine valsartan.

»Spremljanje globalnih trendov raziskav in znanstvenih dosežkov na številnih za farmacijo pomembnih področjih in njihovo vključevanje v naše razvojno delo nam omogočata hitro in ustrezno odzivanje na razvojne izzive, tržne zahteve in priložnosti. To potrjuje tudi nova generacija zdravil za sodobno, varno in učinkovito zdravljenje številnih bolezni in kakovost življenja. Veseli nas, da so naše inovativne pristope prepoznali tudi ocenjevalci inovacij pri Gospodarski zbornici Slovenije,« je ob tej priložnosti povedal član uprave in direktor Razvoja in proizvodnje zdravil dr. Aleš Rotar.

Zlato priznanje zdravilu za zdravljenje visokega krvnega tlaka

V Krki so v skrbi za zdravo življenje razvili novo zdravilo za zdravljenje visokega krvnega tlaka. Njegova prednost je, da so v eni tableti združili kar tri učinkovine: amlodipin, valsartan in hidroklorotiazid. Zdravilo je sicer na voljo v kar 5 različnih kombinacijah odmerkov.

S kombinirano tableto so uporabnikom, ki sicer jemljejo več zdravil s posameznimi učinkovinami, omogočili enkrat dnevno jemanje samo enega zdravila za zniževanje krvnega tlaka s tremi učinkovinami. Zmanjšanje števila odmerkov bolnikom zagotavlja prijaznejši način jemanja, izboljša pa se tudi nadzor njihovega zdravljenja. Raziskave namreč kažejo, da večina bolnikov ob jemanju več različnih zdravil že v prvem letu od začetka terapije opusti zdravljenje.

Kot je pojasnil vodja skupine iz Farmacevtskega razvoja dr. Miha Vrbinc, ki je sodeloval v nagrajenem razvojno-raziskovalnem projektu, so v zdravilu uporabili lastno, patentno neodvisno učinkovino valsartan, s katero dosegajo najvišje standarde kakovosti. Patentno neodvisno formulacijo trojne kombinacije učinkovin so uspešno lansirali na Krkinih ključnih trgih in s tem utrdili položaj vodilnega generičnega proizvajalca zdravil za zdravljenje krvnega tlaka. Nagrajeni izdelek predstavlja četrto generacijo Krkinih zdravil z valsartanom, ki jih Krka trži v več kot 50 državah in jih dnevno uporablja že več kot 3 milijone bolnikov, so v Krki med drugim zapisali v izjavi za javnost.

Srebrna nagrada za izboljšavo procesa zdravilne učinkovine valsartan

Srebrno priznanje je prejel projekt, s katerim so Krkini raziskovalci izboljšali proces izdelave zdravilne učinkovine valsartan. Kot je poudaril član raziskovalne skupine in vodja oddelka Laboratorija za optimizacijo in avtomatizacijo v Razvoju in proizvodnji učinkovin z oskrbo Jure Ciber, so z inovacijo v treh tehnoloških stopnjah sinteze bistveno povečali proizvodne zmogljivosti zdravilne učinkovine valsartan.

To so dosegli z uporabo inovativnih in znanstvenih pristopov v laboratorijski fazi optimizacije po principih »Design Of Experiments« in z uporabo računalniških CFD simulacij. Sledil je učinkovit prenos tehnologije v industrijsko merilo. S tem so zagotovili zadostne količine izdelka v času povišane potrebe po učinkovini, ki jo vgrajujejo v zdravila za zdravljenje povišanega krvnega tlaka. Pomemben prispevek nagrajene Krkine inovacije pa je tudi zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, saj so optimizirali regeneracijo organskih topil, so zapisali v Krki.

TPV Automotive

Dobitnica zlatega priznanja GZS je tudi TPV Automotive

Družba TPV Automotive je bila z zlatim priznanjem nagrajena za univerzalno robotsko »BIN PICKING« celico. Njeni avtorji so Boštjan Piletič, Jože Pezdirc, Dario Novak, Miroslav Kuharič, Alen Černelč, Boris Antolovič, Jernej Knežič, Matjaž Sotler, mag. Igor Lekše, Mišo Pereško, Srečko Basarac iz TPV Automotive in dr. Mario Žganec, dr. Aleš Mihelič, dr. Stanislav Gruden, dr. Boštjan Vesnicer, dr. Žiga Golob, dr. Jaka Kravanja, dr. Jerneja Žganec Gros iz ljubljanskega podjetja Alpineon.

Inovacija predstavlja popolno novost na globalnem trgu. V sklopu inovacije so razvili in izdelali univerzalno »bin picking« celico z naprednim strojnim vidom, ki je v embalažni enoti sposobna prepoznavati in pobirati 3D-kose kompleksnih oblik. Celica je modularne gradnje, zato je povezljiva v različne sisteme. Zaradi enostavnosti uvoza novih kosov v program lahko uporabnik samostojno prilagaja celico svojim potrebam. Celica je uporabna v večini industrijskih panog, pri katerih se srečujejo s problemom prelaganja kosov iz neorientiranega stanja v orientirano. Celica je prav tako uporabna za integracijo pri aplikacijah, kjer je položaj operaterja neergonomski. Za testiranje so v podjetju TPV Automotive prvo celico integrirali v proizvodno linijo za varjenje sklopov sedežev.

