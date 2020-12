Ukradli suhomesne izdelke, hladilnik in kuhinjski pribor

V Čurilah na območju PP Metlika je nekdo v noči na ponedeljek vlomil v pomožni objekt ob stanovanjski hiši in odnesel suhomesne izdelke. Lastnico je oškodoval za okoli 250 evrov.

Na območju Plešivice pa je nekdo v času od 22. do 30. novembra vlomil v prostore društva in odtujil hladilnik in kuhinjski pribor. Po prvih ocenah je z vlomom in tatvino povzročil za okoli 1.500 evrov škode.

Želeli so se izmakniti mejni kontroli

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila srbskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregledali tovorno vozilo, v njem pa našli tri državljane Afganistana. Ti so se - skriti med tovorom - poskušali izogniti mejni kontroli. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom, je zapisala Drenikova v policijskem poročilu PU Novo mesto.

Policijo klicali 158-krat

Policisti Policijske uprave Novo mesto so posredovali v 44 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 158 klicev. Obravnavali so osem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda in zasegli vozila trem kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki niso imeli veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi devetih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj vloma in tatvin. Posredovali so zaradi nesreče pri delu, požara in poskusov izmika mejni kontroli, je v današnjem poročilu zapisala predstavnica za stike z javnostmi na Policijski upravi Novo mesto Alenka Drenik.

