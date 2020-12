Se kovid razmere v regijskih bolnišnicah umirjajo?

1.12.2020 | 10:00

Foto: Dolenjski list/arhiv

Novo mesto/Brežice - V Splošni bolnišnici Novo mesto so v današnji izjavi za javnost zapisali, da imajo danes hospitaliziranih 89 kovidnih bolnikov, od teh se 12 zdravi na intenzivnem oddelku.

Te dni izvajajo testiranje zaposlenih s hitrimi antigenskimi testi glede na pojavnost infekta v posameznem kolektivu, testiranje pa ponavljajo na 4 do 7 dni, v obdobju najmanj 14 dni po zadnji ugotovljeni okužbi. Po besedah vodstva so že v minulem tednu tako opravili 270 testov, med katerimi je bilo 12 pozitivnih. Testiranje bodo po novem izvajali tudi pri vseh bolnikih, ki jih sprejmejo v bolnišnico.

Sicer je še prehitro, da bi govorili o spremembi krivulje, a vendar v novomeški bolnišnici opažajo, da se število obolelih, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje, rahlo umirja, kar daje upanje, da se bo trend rasti vendarle začeli obračati navzdol in da bodo prihajajoči prazniki minili v malo manj zaostrenih pogojih.

Po besedah direktorice novomeške bolnišnice doc.dr. Milene Kramar Zupan so izjemno ponosni tudi na najmlajše, na otroke, ki celotnemu kolektivu zaposlenih z majhnimi gestami, pismi spodbude, ilustracijami in pesmicami kažejo, da po svojih najboljših močeh prispevajo k skupnemu dobremu.

»Celo otroci razumejo, da so napori, s katerimi se soočamo, resnično nekaj, kar od nas terja veliko energije, razumevanja in solidarnosti. Zavedamo se, da mlajše generacije plačujejo svojo ceno, saj so prikrajšane za običajno obiskovanje šole, športne dejavnosti, druženje z vrstniki. Ne samo bolniške postelje, skušajmo zdržati in upoštevati ukrepe tudi zato, da mladim čim prej omogočimo, da se vrnejo v šole in v življenje s čim manj ovirami. Marsikomu bo to največje darilo,« je prepričana Kramar Zupanova s sodelavci.

Razmere se rahlo umirjajo tudi v brežiški bolnišnici

V Splošni bolnišnici Brežice so od 12.oktobra, odkar je ta bolnišnica postala covid bolnišnica, doslej zdravili skupno že 182 bolnikov, katerih povprečna starost je bila 77 let. Po besedah direktorice bolnišnice Anice Hribar sta bila med kovidnimi bolniki tudi en otrok in en pacient, star 32 let. Oba sta okužbo dobro prestala.

Do zdaj je v tej bolnišnici umrlo 31 okuženih z novo koronavirusno boleznijo, povprečna starost umrlih pa je bila 85 let. Večina od njih je imela spremljajoče bolezni, virusna okužba pa je stanje samo še poslabšala.

Danes naj bi v brežiško bolnišnico sprejeli še 5 kovidnih pacientov iz koroške regije, saj je bolnišnica v Slovenj Gradcu preobremenjena, tako da bo število hospitaliziranih že jutri najverjetneje spet nekoliko višje.

R.M.