Okrog 50 venčkov bo krasilo mesto

1.12.2020 | 13:30

Gasilec pri delu - še malo in venček bo na svojem mestu.

Dolenjska prestolnica bo lepo okrašena.

Novo mesto - Že smo v zadnjem mesecu leta, decembru, ki velja za prazničnega - zaradi miklavževanja, prihoda dedka Mraza, božiča in silvestrovega. A letošnji december bo drugačen kot običajno, saj ga zaznamuje koronavirus.

Ta je kriv, da bodo praznični dogodki okrnjeni oz. jih skoraj ne bo. Tudi silvestrovanj na prostem ne bo. A v mestih in večjih krajih bodo vseeno poskrbeli za praznično okrasitev in vzdušje.

V dolenjski prestolnici so gasilci Gasilsko reševalnega centra Novo mesto v preteklih dneh že poskrbeli za postavitev smrek in okrasitev z lučkami, danes pa na mestne svetilke Glavnega trga pridno obešajo še praznične vence - kar okrog petdeset ročno spletenih venčkov bo krasilo mestno središče, ki bo v prihodnjih dneh vabilo na ogled in sprehod.

Spomnimo, da bodo lučke zasvetile na predvečer sv. Miklavža, torej v soboto.

V galeriji utrinki z dopoldanskega dela gasilcev.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija