Nešteta pisma drobne pozornosti

1.12.2020 | 11:30

Prostovoljka Nuša Rustja med poslanimi pismi

V začetku oktobra so na Območnem združenju Rdečega križa Novo mesto mlade vseh starosti povabili k spletnemu pisanju pisem za starejše. Natečaj so poimanovali »Nisi sam – pisma drobne pozornosti. Kasneje so preko medijev k sodelovanju povabili tudi druge.

Prejeli so 1.035 pisem in eno pismo v obliki računalniške predstavitve. Pisma so ustvarjali v dveh vrtcih – v skupini Miške vrtca Ciciban in v Sončku iz Šmarjete, v 13 osnovnih in 3 podružničnih šolah - Bršljin, Brusnice, Center, Dol. Toplice, Ferda Vesela Šentvid pri Stični, Frana Metelka Škocjan, Grm, Loka Črnomelj, Otočec, Šmarjeta, Šmihel, Toneta Pavčka Mirna Peč, Vavta vas, PŠ Birčna vas, Bučka in Dvor. Pisma drobne pozornosti so pisali tudi na štirih srednjih šolah - Gimnazija Novo mesto, ŠC Novo mesto – SGLVŠ in SZKŠ, Kmetijska šola Grm, na Fakulteti za zdravstvene vede, na RIC-u Novo mesto, pisma pa je poslalo tudi 23 posameznikov – med njimi tudi ena družina. Pisma so prihajala iz različnih krajev širom Slovenije.

Mnoga so zelo osebna, velikokrat napisana na roko, opremljena z risbicami in voščilnicami. V njih ne manjka osebnih zgodb, spodbudnih idej, šal, lepih misli in pesmic, ki naj bi starejšim polepšale dan. Podarjenih je veliko toplih objemov, prešernih nasmehov in stiskov rok. Pogosto so pismomk priložene tudi ovojnice, saj so avtorji upali na odgovor ali celo na srečanje.

Kot so zapisali na Območnem združenju Rdečega križa Novo mesto, bodo izjemna priznanja za medgeneracijsko sodelovanje prejele ustanove, ki so posredovale največ pisem. To so Vrtec Sonček iz Šmarjete, OŠ Šmarjeta, Gimnazija Novo mesto in Fakulteta za zdravstvene vede

Vsi mentorji bodo prejeli zahvalo za sodelovanje, posebno zahvalo pa bodo podelili mentoricama Ireni Zupančič z OŠ Šmarjeta in Suzani Krvavica z Gimnazija Novo mesto, saj sta poskrbeli za okoli 200 pisem s svojih šol. Posebno zahvalo bosta prejela Zdravko Klanšek, sicer študent FZV, ki je sam pripravil 32 ročno izdelanih voščilnic in zraven priložil še prijazno pismo, in novomeški RIC, ki je sodeloval z osebnimi pismi zaposlenih in s pismi predstavnikov Univerze za starejše.

Na Rdečem križu so hvaležni tudi vsem posameznikom, ki so se s svojimi pismi odzvali na natečaj, zaposlenim na šolah, ki so mentorjem pomagali pri oddaji pisem in prostovoljki Nuši Rustja, ki je poskrbela za izvedbo natečaja. Pisma bodo zdaj priložili novoletnim darilom, ki jih bodo prejeli starejši od 79 let v vseh krajevnih organizacijah Rdečega križa na območju novomeškega združenja. Priznanja in zahvale pa bo RK podelil na osrednji prireditvi v tednu Rdečega križa, ki bo predvidoma sredi maja prihodnje leto na Glavnem trgu v Novem mestu.

Pobudnica pisem in prostovoljka Rdečega križa Novo mesto Nuša Rustja pravi: »Prepričani smo, da bodo prijazne besede v pismih dale starejšim občutek, da niso sami in jim polepšale praznične decembrske dni.«

Prav je, da omenimo še enega od mnogih citatov iz pisem, namenjenih starejšim. Sedmošolka Osnovne šole Bršljin Zala Gabrič je zapisala: »Upam, da sem vam s tem pismom dala vedeti, da niste sami. Tudi vi ste na nek način pomagali meni, saj sem lahko dala ven svoja čustva.

N.R.

