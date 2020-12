Včeraj umrlo še 55 bolnikov s covidom-19, devet v regijskih bolnišnicah

1.12.2020 | 13:10

Včeraj so ob opravljenih 5.868 testih potrdili 1.292 okužb z novim koronavirusom, je na Twitterju objavila vlada. Umrlo je 55 bolnikov s covidom-19, štirje več kot v nedeljo. Bolnišnično zdravljenje je potrebovalo 1.299 covidnih bolnikov oz. eden več kot dan prej, na intenzivni negi pa jih je bilo pet več kot v nedeljo, in sicer 210, je razvidno iz podatkov covid sledilnika.

"Če primerjamo te podatke s podatki prejšnjega torka, ko je bilo testov 5.696, potrjenih pa 1.302 primera, lahko ugotovimo, da se epidemija žal še vedno ne umirja," je na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 uvodoma izpostavil vladni govorec Jelko Kacin.

Od 55 bolnikov s covidom-19, ki so včeraj umrli, jih je 44 umrlo v bolnišnicah, 11 pa v domovih za ostarele, je pojasnil. Število smrti zaradi covida-19 je bilo včeraj tako drugo največje v posameznem dnevu doslej. Več jih je bilo le 23. novembra, ko je umrlo 59 covidnih bolnikov.

Ponedeljkov delež pozitivnih testov je po podatkih vlade znašal 22 odstotkov, med tem ko je bil v nedeljo ta delež 22,7-odstoten.

V ponedeljek so iz bolnišnice v domačo oskrbo odpustili 81 bolnikov.

Po zadnjih podatkih Sledilnika za covid-19 je v Sloveniji trenutno 20.140 aktivnih primerov okužbe, v zadnjih 14 dneh pa se je okužilo 961 ljudi na 100.000 prebivalcev. Doslej je bilo okuženih že 77.106 oseb, skupno pa je umrlo 1490 bolnikov s covidom-19, še kažejo podatki sledilnika.

Kako je v domovih za ostarele

Kar se tiče stanja v domovih za starejše, je bilo včeraj na novo ozdravljenih 227 stanovalcev in 108 zaposlenih, od tega 64 zdravstvenih delavcev. Po besedah vladnega govorca je doslej od konca julija ozdravelo in prebolelo koronavirus skupno 2.587 stanovalcev in 1.226 zaposlenih v domovih starejših občanov. Včeraj pa je bilo na novo okuženih 201 stanovalcev in 42 zaposlenih, od tega 26 zdravstvenih delavcev.

V petih posebnih socialno-varstvenih zavodih je trenutno 211 okuženih uporabnikov, torej 12 več kot dan pred tem, in 128 zaposlenih, med temni so štirje novi, je dejal Kacin. Kot je poudaril, o večjem številu novih okužb od ponedeljka poročajo iz DEOS centra starejših Trnovo, kjer so zabeležili 19 okužb, iz Doma starejših občanov Krško, kjer so jih odkrili 16, ter Doma upokojencev center Tabor-Poljane 14. Enajst novih primerov okužbe so odkrili v Domu upokojencev Podbrdo, Domu starejših občanov Vič-Rudnik enota Bokalci in Domu starejših Rakičan. V Domu starejših občanov Metlika, Domu Jožeta Potrča Poljčane in Domu starejših občanov Izlake pa so odkrili po 10 okužb.

V ponedeljek je bil zabeležen res velik porast okuženih na mnogih lokacijah, kjer skrbijo za starostnike, je opozoril Kacin in ob tem vnovič pozval državljane k upoštevanju ukrepov.

Kako pa je v naših regijskih bolnišnicah?

V Splošni bolnišnici Novo mesto je po podatkih covid sledilnika trenutno 89 hospitaliziranih, oz. eden več kot včeraj. Samo danes so sprejeli 12 novih okuženih, kar je kar 8 več kot dan prej. Na intenzivnem oddelku je 12 bolnikov z novo koronavirusno boleznijo, kar je enako včerajšnjemu dnevu, 6 od teh je na respiratorju, tako kot včeraj. V domačo oskrbo so danes odpustili 6 bolnikov, 5 okuženih z najtežjim potekom bolezni pa je umrlo, kar sta dva več kot dan prej.

V Splošni bolnišnici Brežice je danes 30 hospitaliziranih oziroma 5 manj kot včeraj, 4 so sprejeli danes, dva od hospitaliziranih pa potrebujeta intenzivno terapijo, kar je enaka številka včerajšnji. Odpustili so 5 koronavirusnih bolnikov, kar so 4 več kot dan prej, so pa, žal, 4 v brežiški bolnišnici zaradi covida-19 umrli, kažejo današnji podatki covid sledilnika.

Kdaj bodo razmere boljše?

Če se bomo vsi držali ukrepov, se bodo epidemiološke razmere izboljšale, vdorov v bolnišnice in domove starejših občanov bo manj, posledično se bo zmanjšal pritisk na bolnišnice in lahko bomo začeli počasi in nadzorovano sproščati veljavne ukrepe.

Hrvaška po novem zahteva negativen test za vstop v državo. Na vprašanja, kako je s potovanjem v tujino za Slovence, zlasti na Hrvaško, pa bodo po besedah Kacina odgovarjali na jutrišnji novinarski konferenci.

Kako je s pretečenimi dokumenti?

Kar zadeva veljavnost vozniških dovoljenj in oteženega dostopa do upravnih enot, pa tako kot v prvem valu, avtomatično veljajo podaljšanja dovoljenj. Kot je ob tem pojasnil vladni govorec, se lahko tako vozniki s pretečenimi dokumenti mirno vozijo naprej, brez bojazni, da bi zašli v težave. Vlada s tem želi čim bolj olajšati pogoje za potovanje tistim, ki morajo nujno na pot.

R.M./STA