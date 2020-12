FOTO: V Beli krajini s povezavo dediščine in žive kulturne ustvarjalnosti do večje prepoznavnosti

1.12.2020 | 13:25

Foto: arhiv DL

Metlika - Metliški zavod za turizem, kulturo, šport in mladino se je med ukrepi, ki jih terja epidemija novega koronavirusa, lotil podviga »Kje ti je kultura«, s katerim želijo povezati dediščino in živo kulturno ustvarjalnost. Ob podpori domači ustvarjalnosti želijo kot turistično zanimivo predstaviti pestro belokranjsko naravno in kulturno dediščino.

Direktorica metliškega zavoda Marjetka Pezdirc je povedala, da so med letošnjo pandemijo, da bi opozorili na pomembnost osebne prisotnosti občinstva kot kulturnega sogovornika, hkrati pa z namenom opozoriti na potencial Bele krajine kot kulturno-turističnega območja, na lastno pobudo v različnih belokranjskih krajih posneli nastope kulturnikov.

Do zdaj so jih posneli sedem in jih objavili na spletu. Dolgoročni načrt pa temelji na zamisli, da je slovensko kulturo možno razvijati tudi decentralizirano in s pogostejšimi prireditvami v manjših krajih.

"Prav tako je pomembno tudi širše povezovanje kulture in turizma, zato smo si v Zavodu Metlika zadali cilj, da kulturno ponudbo približamo doživetij željnemu občinstvu in dvigujemo zavest o tem, da je kulturo treba podpreti osebno oziroma z lastnim obiskom prireditev," je poudarila Marjetka Pezdirc.

Projekt bodo prihodnje leto nadaljevali. Zanj želijo navdušiti in ga razširiti na Združenje zgodovinskih mest Slovenije, katerega članica je tudi Metlika, je še dejala direktorica.

Za boljšo predstavitev je metliški zavod danes pripravil spletno novinarsko konferenco, na kateri so povedali, da so se pri izbiri sodelujočih trudili iskati ravnovesje med znanimi in manj znanimi nastopajočimi, da bi tako po eni strani razvijali regijsko, po drugi pa prepoznavnost nastopajočih.

Na določenih točkah Bele krajine so nastopili hip-hop umetnik N'toko, violinistka Maša Golob, organist Tomaž Sevšek Šramel, plesalka Maša Kagao Knez, dramska avtorica Kim Komljanec, belokranjska vokalna skupina Lan in belokranjski tamburaški orkester Dobreč.

Cilj projekta je tudi, da bi Bela krajina, katere osvobojeno zemlje je bilo med drugo svetovno vojno rojstni kraj slovenske kulturne prenove, vnovič postala zatočišče kulture.

Metliški Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino je še opozoril, da kultura predvsem v manjših državah ne sme biti stvar trga. S tržnim pristopom namreč usihajo kulturne vrednote, kot so dialog, civilizacijske in etične norme, sočutje in podobno.

"Te vrednote so neposredno povezane s kakovostjo kulturnih izrazov, umetniških produkcij, katerih namen ni le zabavati, ampak tudi tvoriti življenjsko ozračje, ki naj bo kritično, a odprto ter izobraževalno in strpno. Ker se vse pogosteje kulturo obravnava le kot stransko vejo zabavne industrije in se njen pomen meri v številu prodanih enot, postaja tista kultura, ki ima za svojo nalogo bogatiti življenje in razvijati civilizacijske norme, vse bolj marginalizirana, to pa je v majhnem slovenskem prostoru lahko usodno," so še opozorili.

R.M./STA

Galerija