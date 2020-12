Posavske poslance bo vodil Igor Zorčič

Posavski poslanci Matjaž Han (SD), Tomaž Lisec (SDS), Dušan Šiško (SNS) in Igor Zorčič (SMC) so bili aktivni tudi v minule pol leta, ko je klub vodil Dušan Šiško. Ob rednem sestanku v Državnem zboru so pregledali minulo delo in sodelovanje ter spregovorili o aktualnih in prihodnih zadevah, vezanih na Posavje. Tudi v zadnjih mesecih je bilo delo posavskih poslancev prvotno sicer namenjeno reševanju vpliva epidemije SARS CoV-2 (koronavirus), ko so v DZ sprejemali različne ukrepe oziroma zakone ter skušali prisluhniti državljankam in državljanom s konkretnimi problemi, so zapisali v današnji izjavi za javnost.

»Uspešno smo sodelovali tudi pri reševanju posavskih problemov, kjer smo aktivno sodelovali med sabo in z vsemi, ki so želeli našo pomoč. V prvi polovici leta je nova vlada s spremembo financiranja občinam v Posavju za letos namenila 2.641.874 več evrov za njihovo delovanje in investicije, za leto 2021 pa bodo posavske občine dobile 3.430.543 evrov več kot jim je obljubila prejšnja vlada. Z Zakonom o finančni razbremenitvi občin pa bodo posavske občine privarčevale blizu 3 milijone evrov, ki jih bodo prav tako lahko porabile za reševanje aktualnih problemov v posamezni občini ali pa za nove investicije,« so še zapisali

Sicer pa so se posavski poslanci seznanili tudi z napredki pri infrastrukturnih projektih – cestne povezave Celje-Krško, Zidani most-Hrastnik, most Log, cestna povezava Krško-Brežice ter umestitve novih infrastrukturnih projektov s strani vlade na pobudo posavskih poslancev v prihodnjih letih kot so na primer prenova železniških postaj, krožišča, mostovi, oz. projektov, ki naj bi bili v proračunu v prihodnjih dveh letih.

Velik napredek pa so v sodelovanju s posavskimi energetiki ter ob sodelovanju z ministroma Andrejem Vizjakom in Jernejem Vrtovcem dosegli pri reševanju odlagališča za nizko in srednje aktivne odpadke iz NEK. Prav tako imajo vsi štirje poslanci enako stališče glede predlaganega zakona o javnem skladu RS za financiranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz NEK – da zakon ni potreben ali pa so potrebne zgolj manjše spremembe.

»Prav tako opažamo, da so naša prizadevanja za hitrejšo izgradnjo HE Mokrice, ki je dobila pospešitev preko sprejetja našega skupnega predloga Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save – hitrejša pridobitev gradbenega dovoljenja – tik pred zaključkom, saj naj bi bilo gradbeno dovoljenje izdano še v tem letu,« so v skupni izjavi zapisali posavski poslanci Državnega zbora.

Ker je od ustanovitve kluba minilo pol leta, je predsedovanje, ki ga sicer določa abecedni vrsti red, prevzel Igor Zorčič, njegov namestnik pa je postal Matjaž Han.

Seznanili so se tudi z novim vodstvom Šolskega centra Sevnica-Krško in s prvo idejo dograditve novih prostorov pri Srednji šoli Sevnica. Prav tako pa so pristojni ministrici za izobraževanje prenesli prošnjo za realizacijo pobude s strani VSŠ Brežice za pridobitev novega študijskega programa Velnes.

Ob koncu srečanja so se poslanci dotaknili še vprašanja ustanavljanja pokrajin in sprememb volilnih enot in okrajev ter izmenjali svoje poglede.

