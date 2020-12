Isteničeva penina No.1 vino leta

1.12.2020 | 14:50

Miha in Janez Istenič (Foto: Aleš Fevžer)

Bizeljsko - V podjetju Penine Istenič so pred dnevi prejeli dobre novice z Nizozemske, kjer je njihova penina No.1 na mednarodnem tekmovanju Proefschrift Wijnconcours prejela prestižno nagrado vino leta v kategoriji od 15 do 20 evrov. To je zelo zahtevna kategorija, saj v njej tekmuje največ prijavljenih penin. Penina Rare, prav tako s podpisom Isteničevih, pa je prejela nominacijo za vino leta v kategoriji do 20 evrov.

"S penino Rare stopamo po novi poti, saj smo ustvarili prvo peneče vino na svetu s štirimi fermentacijami. Posebej ponosni pa smo na zmagovalno penino No.1, saj je ta penina zaradi avtohtone sorte rumeni plavec nekako najbolj naša, slovenska," je vesel novih nagrad povedal Miha Istenič. Kot je dodal, so letos začeli tudi tako imenovano stoletno prenovo tehnologije v vinogradih in v proizvodnji ter se z razvojem nefiltriranih penin brez žvepla podali novim izzivom naproti.

Kljub resnično nenavadnemu letu imajo pri Peninah Istenič letos veliko razlogov za veselje in praznovanje. Poleg že omenjenih so namreč prejeli tudi vrsto nagrad na enem največjih dogodkov za peničarje Glass of Bubbly v Londonu. Za njimi je izjemno uspešno poletje, pripravljajo se na za peničarje tradicionalno najbolj živahen del leta in na 80. rojstni dan še vedno aktivne legende slovenskega peničarstva Janeza Isteniča, ki je leta 1968 kot prvi zasebni peničar začel pridelavo penin po klasični metodi.

