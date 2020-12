Z letalom ni šlo, zato z rešilcem

1.12.2020

Danes ob 11.38 je posadka helikopterja Slovenske vojske skupaj z dežurno ekipo HNMP na Brniku s helikopterjem poletela na prevoz obolele osebe iz Črnomlja v UKC Ljubljana, vendar prevoza zaradi slabih vremenskih razmer ni bilo mogoče izvesti. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so zato obolelo osebo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto z reševalnim vozilom.

Trčili dve vozili

Popoldne ob 16.44 sta na Seidlovi cesti v Novem mestu trčili dve osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, pregledali vozili ter pomagali policiji. Poškodovanih ni bilo.

Gasilci pomagali onemogli osebi

Ob 13.58 so posredovali gasilci PGE Krško na Oražnovi ulici v Kostanjevici na Krki, kjer so s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanja, v katerem so nudili pomoč onemogli osebi.

