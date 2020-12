Nova redarka je Anja Žvab

2.12.2020 | 07:20

S kadrovsko okrepitvijo bo redarski avto zdaj lahko pogosteje krožil po vseh štirih občinah, kjer MIR deluje.

Šentjernej - Medobčinski inšpektorat in redarstvo za občine Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki ima od 18. novembra novo delovno moč.

To je redarka Anja Žvab iz Krškega, ki je bila izbrana na javnem razpisu, ki ga je šentjernejska občina, v kateri je sedež inšpektorata, objavila v začetku julija.

»Gre za mlajšo osebo, nekdanjo policistko, ki se je na razpisu najbolje odrezala in zdaj opravlja tudi dodatna izobraževanja za novo delovno mesto,« pove šentjernejski župan Jože Simončič.

Tako se bo zdaj kadrovsko podhranjena ekipa inšpektorata, ki pokriva obsežno območje kar štirih občin, le okrepila - po aprilskem nepričakovanem odhodu redarja in zaradi porodniškega dopusta sodelavke je namreč čez leto ostala sama vodja inšpektorata Nataša Rajak. Sodelavka se s porodniškega dopusta vrne decembra, tako da bo ekipa spet tričlanska. Tega so veseli tudi v drugih občinah ustanoviteljicah, kjer so čim prej želeli novo zaposlitev.

