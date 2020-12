Sodček kot brezstični kropilnik za blagoslovljeno vodo

2.12.2020 | 08:00

Sodar Franc Jaklič iz Ribnice pri delu kropilnikov.

Stane Bregar

Kropilnik v kapiteljski cerkvi.

Šentjernej - Koronačas je prinesel kup neljubih sprememb, »kriv« pa je tudi za zanimivo inovacijo - brezstični kropilnik za blagoslovljeno vodo, sad znanja slovenskih konstruktorjev in inovatorjev iz Šentjerneja.

Kropilnik je že postavljen v marsikateri slovenski župniji, med drugim tudi v Stolni župniji Novo mesto, pa v Grosuplju in celo v Podgorici v Črni Gori.

Do zamisli zanj je prišel Šentjernejčan Stane Bregar, predsednik Kulturno-etnološkega društva Gallus Bartholomaeus.

Kot pravi, je ob srečevanju s številnimi duhovniki, soverniki in drugimi zaznal nedojemljivost, nestrinjanje in pogrešanje možnosti, da se zaradi zdravstvene situacije ob vstopu v sveti kraj, to je cerkev, od marca ni bilo več mogoče pokrižati z blagoslovljeno vodo. Morali so jo umakniti.

Bregar pove, da so z mnogimi katoliškimi izobraženci in strokovnjaki iskali rešitev, pri čemer jim je pomagala letošnja tehnična rešitev poljskih strokovnjakov, ki je v osnovi brezstični kropilnik za montažo na stene objektov. Pri slovenski različici so sodelovali strokovnjaki mnogih inženirskih strok in področij.

Ročno delo ribniškega sodarja

Skupaj so uspeli oblikovati inovativen izdelek Slovenske domače obrti - brezkontaktni kapljični kropilnik z UV touch tehnologijo za blagoslovljeno vodo, ki je ustrezal vsem pričakovanjem.

Odločili so se za kropilnik v obliki lesene posode, kar izhaja iz slovenske dediščine.

Brezstični kropilnik je izdelan na tradicionalen način sodarske – pintarske rokodelske dejavnosti in sicer ročno, iz masivnega smrekovega lesa iz ribniških gozdov, na voljo pa je tudi iz bresta. Izdeluje jih izkušen rokodelec, sodar Franc Jaklič iz Ribnice. Lesni konstruktor je ing. Andrej Drnovšek, zaposlen v novomeški Adrii.

O zanimivi inovaciji si lahko preberete več v novem, jutrišnjem Dolenjskem listu.

L. Markelj

Galerija











starejši najprej

novejši najprej Komentarji (3) 6h nazaj 2 (3) (1) (3)(1) Oceni Peter Kralj Človek, na drugih spletnih straneh, bere odzive na podobne članke in ugotovi, da se nam smeji cela Slovenija. V Šentjerneju naredi en krog skozi Spar in pekarno (ravno po službi, ko je največ ljudi), pa sliši, da se vsaki drugi pogovarja o tem in se posmehuje ter sramuje, da je taka stvar izpostavljena v našem malem mestu. Res polom. Ne pravim, da je izdelek neuporaben in nesmiseln, vendar da tukaj govorimo o inovaciji? Pa kam smo prišli? Našega Šentjernejčana bomo že spravili v red, na tak ali drugačen način, vendar pa vas, Dolenjski list, kot nek ugleden, dolgoleten, regionalen časopis prosim, da se v bodoče uprete objavam podobnih nesmiselnih člankov. Preferirajte kvaliteto, prosim. 4h nazaj Oceni Felix Kralj,dolgoleten ugleden časopis? Potem to bolj paše v naše kraje? Res je nekaj hudo narobe z določenimi osebki. https://www.dolenjskilist.si/media/arhiv-pdf/dl/1965/DL_1965_03_25_12_783.pdf 4h nazaj Oceni Felix Morda kdo pogreša take novice. Pa še spomenik so mu postavili,čeprav je bil proti osamosvojitvi Slovenije, torej tudi ,,našega malega mesta,,! https://www.dolenjskilist.si/2011/08/27/66555/novice/dolenjska/Borci_uradno_odprli_turisticno_rekreativno_pot/?cookieu=ok Preglej samo prijavljene komentatorje