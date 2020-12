Kje ne bo elektrike?

2.12.2020 | 07:20

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

Dežurni na Regijskem centru za obveščanje Novo mesto in njihovi brežiški kolegi v zadnjih 12 urah izrednih dogodkov na področju zaščite in reševanja niso zabeležili. Za nujno medicinsko pomoč so Novomeščani posredovali dva klica, Brežičani pa pet.

Motnje v elektro oskrbi

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto sporoča odjemalcem, da bo danes med 8. in 9. uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP VELODROM.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Trebnje pa sporoča, da bo danes od 14.30 do 17.ure prekinjena dobava elektrike na območju TP TRNJE.

Elektro Celje d.d., Distribucijska enota Krško, nadzorništvo Brežice sporoča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP SUHADOL IZVOD RAVNE in IZVOD SUHADOL in sicer danes med 12. in 14. uro, na območju TP VELIKI OBREŽ med 7. in 8.30 in na območju TP VELIKI OBREŽ GMAJNA med 12.30 in 14. uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavili.

Zapora ceste

Kostak d.d. pa sporoča, da bo popolna zapora na lokalni cesti Ulica Milke Kerin v Krškem in sicer od danes do vključno petka zaradi ureditve vodovoda. Obvoz ni urejen.Tudi ta dela bodo v primeru slabega vremena prestavili.

R.M.