Na krilih odličnega Tomića ugnali Makedonce

2.12.2020 | 07:35

S tekme Trimo Pelister (Foto: spletna stran RK TRIMO TREBNJE)

Rokometaši trebanjskega Trima so z novo odlično predstavo prišli do druge zaporedne evropske zmage v skupinskem delu EHF Lige ter Eurofarm Pelister premagali z rezultatom 28:24 (14:12).

Trebanjski levi so pred dnevi v Slovenj Gradcu zabeležili prvi letošnji poraz, a slednji niti ni ohromil dobrega vzdušja v ekipi. Moštvo se je zadnja dva dneva dobro pripravilo na prvo domačo tekmo skupinskega dela EHF Lige, zadnji dan novembra pa zaradi manjših težav s parketom, ki so jih včeraj že odpravili, treniralo na Kodeljevem.

Trebanjsko moštvo je v včerajšnjem srečanju prikazalo zares izjemen karakter in dokazalo, da je bil sobotni poraz na Koroškem le slab dan. Z zmago v Hali Tivoli si je zagotovilo odlično popotnico pred nadaljevanjem sezone, prav tako prvenstvenim derbijem s Celjani, ki bo predvidoma v sredo, 16. decembra, v celjski Areni Zlatorog.

S tekme Trimo Pelister (Foto: spletna stran RK TRIMO TREBNJE)

Odlični Tomić prinesel drugo zmago

Trebanjski levi so srečanje odprli zelo borbeno in takoj pokazali, da želijo priti do prve domače zmage v skupinskem delu EHF Lige. Že takoj je med vratnicama zablestel srbski čuvaj mreže Aleksandar Tomić in v uvodnih desetih minutah izvedel kar 6 obramb. Trebanjci so se dobro kosali z makedonskim Eurofarmom, jim stalno dihali za petami ter prednost ohranjali med enim in tremi zadetki. Ob odmoru je na semaforju kazalo 14:12 za trebanjski Trimo.

V drugi del je zasedba Uroša Zormana vstopila agresivno ter dokazala, zakaj si želi novih dveh točk. V vratih se je izkazal Tomić, moštvo je mirno ohranjalo vodstvo v svojih rokah ter slavilo z 28:24.

Trener RK Trimo Trebnje Uroš Zorman je po tekmi povedal: »Najprej bi rad čestital gostom za pošteno in korektno tekmo. Mislim, da smo danes oboji v prvem polčasu igrali v krču, kjer pa smo mi imeli več sreče in zelo dobrega golmana. Aleksandar Tomič nam je dal krila. V drugem polčasu smo pritisnili na plin in ob njegovih obrambah pridobili razliko, ki nas je obvarovala na koncu tekme. Proti koncu imamo zmeraj ne vem kako in zakaj nekoliko problemov, se zmeraj lovimo, ampak še enkrat bi rad svoji ekipi po sobotnem porazu v državnem prvenstvu čestital za karakter, ker so pokazali, da bila sobota le en naš slab dan in so danes proti eni veliki ekipi v Evropi pokazali borbenost, karakter in željo, kar je zagotovo ključ do uspeha. Še enkrat svojim fantom čestitam.«

Trener RK Eurofarm Pelister Željko Babić pa pravi: »Najprej bi rad čestital trenerju in ekipi Trebnjega za zmago, ki so si jo res zaslužili. V prvem polčasu smo po mojem mnenju zgrešili preveč čistih strelov, kar je bilo res slabo za nas. Težko je igrati v Evropski Ligi, če zadevaš tako slabo. Bili smo pod velikim pritiskom, vendar moram za naslednjo tekmo, ki nas čaka čez 7 dni, nekaj spremeniti. Dobro moram premisliti, kaj narediti, da ne bomo zgrešili toliko zadetkov.«

Naslednja tekma Trebanjcev bo že v soboto, ko nekoliko prej ob 17. uri v Trebnjem gostuje Urbanscape Loka. V nedeljskih dopoldanskih urah sledi dolga pot z avtobusom proti makedonski Bitoli, v torek pa vnovičen obračun z makedonskim Eurofarmom Pelisterjem.

EHF LIGA, 5. KROG (SKUPINA D):

Torek, 1. decembra, ob 20.45 (Hala Tivoli, Ljubljana):

RK Trimo Trebnje – RK Eurofarm Pelister 28:24 (14:12)

RK Trimo Trebnje: Tomić 15 obramb, Brana; Rašo 2, Višček, Didovič 4, Grojzdek, Dobovičnik 4, Hamidović 2, Sarak 5, Kotar 1, Kamnikar, Potočnik 5, Udovič, Grbić 3, Cirar 1, Florjančič 1; Trener: Uroš Zorman.

RK Eurofarm Pelister: Trajkovski 3 obrambe, Chanevski 2 obrambi; Maraš, Ojleski, Markoski, Madžovski 3, Mandalinić 5, Kušan 3, Stjepanović, Radović 3, Tankoski 2, Perić 2, Kosteski, Vegar 2, Kukoski, Velkovski 4; Trener: Željko Babić.

R.M.