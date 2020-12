AVDIO: Novomeški kriminalisti odkrili večjo gospodarsko goljufijo

2.12.2020 | 08:40

Na fotografiji (z leve) F. Božičnik in D.Obolnar (Foto: Policija)

France Božičnik (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - Novomeški kriminalisti so po večletni obsežni preiskavi kaznivih oškodovanj s področja gospodarske kriminalitete v Posavju in na Dolenjskem odkrili večje število osumljencev oškodovanja upnikov, kršenja temeljnih pravic delavcev, davčnih zatajitev in drugih kaznivih dejanj. Ovadili so več osumljencev, ovadbe pa se nanašajo tudi na podjetja.

Vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto France Božičnik je na včerajšnji spletni novinarski konferenci, ki sta ju pripravili generalna in novomeška Policijska uprava, povedal, da so obravnavali skupaj 1.864 kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete, in sicer kazniva dejanja oškodovanja upnikov, kršitve temeljnih pravic delavcev, ponarejanja ali uničenja poslovnih listin, davčne zatajitve in overitve lažne vsebine.

Med preiskavo so ugotovili sistematična izvajanja kaznivih dejanj oškodovanja upnikov in kršitve temeljnih pravic delavcev, neplačevanje prispevkov pri izplačilu plač in drugih kaznivih dejanj oz. skupaj 766 kaznivih dejanj. Z oškodovanji upnikov, s kršitvami pravic delavcev in davčnimi zatajitvami je nastalo za več kot 8,2 milijona evrov škode.

Ugotovili so, da so posamezni delodajalci, štirje iz Posavja in eden iz Novega mesta, prenašali poslovanje iz prezadolženih družb na druge družbe, dolgovi pa so praviloma nastajali zaradi neplačevanja prispevkov, izplačila plač in drugih davčnih obveznosti. Družbe so po blokadi svojih računov prenehale poslovati, posle pa so osumljeni preusmerili na povezane družbe.

Pri preiskavi so sodelovali s pristojnima državnima tožilstvoma, Finančno upravo RS, Finančnim uradom Novo mesto in novomeško enoto Inšpektorata RS za delo.

Pri obravnavi omenjenih kaznivih dejanj so odkrili tudi nepravilnosti pri združevanju družin. Šlo je za kazniva dejanja overitve lažne vsebine in ponarejanja ali uničenja poslovnih listin, ki so jih vlagatelji izvrševali ob pomoči delodajalcev. Obravnavali so 62 vlagateljev, zaposlenih predvsem v gradbeništvu in pekarnah in podali ovadbe za 1.098 kaznivih dejanj.

Ta so ob pomoči delodajalcev izvrševali zaposleni, večinoma iz tretjih držav oz. s Kosova, in sicer tako, da so na upravnih enotah vlagali vloge za združitev družine in navajali lažne podatke o prejemkih.

Kriminalisti so v predkazenskih postopkih ugotovili, kako so vlagatelji lažno prikazovali višino prihodkov. Delodajalci so zaposlenim na plačilnih listah lažno prikazovali stroške, ki pa dejansko niso nastali. Med njimi so bili nerealna zvišanja bruto plač za čas, ko so morali izkazovati višja sredstva, lažne stroške prevoza na delo in službenih potovanj, kilometrin, nadomestil za prehrano, stimulacije za opravljeno delo, nadomestil za ločeno življenje, lažne terenske dodatke in druge lažno prikazane dodatke pri plačah, je navedel Božičnik.

Policisti so med preiskavo med drugim pridobivali podatke in dokumentacijo, zbirali obvestila in bančne podatke. Opravili so več kot 30 hišnih preiskav pri različnih delodajalcih in v računovodskih družbah. Zasegli so listinsko dokumentacijo, elektronske naprave in zagotovili dodatne dokaze.

Predkazenske postopke so izvajali ob usmerjanju in sodelovanju krškega in novomeškega okrožnega državnega tožilstva.

Božičnik je še opozoril, da kazenski zakonik za overitev lažne vsebine določa do triletno zaporno kazen, do dvoletno za ponareditev ali uničenje poslovnih listin in do osemletno v primeru velike premoženjske škode pri oškodovanju upnikov. Do petletno zaporno kazen določa za kršitev temeljnih pravic delavcev in do osemletno za kaznivo dejanje davčne zatajitve.

R.M./STA

