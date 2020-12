Romana Tomc - dobitnica bruseljskega oskarja na področju sociale

2.12.2020 | 09:05

Romana Tomc (Foto: PS ELS)

Bruselj - Evropska poslanka Romana Tomc je bila na včerajšnji svečani spletni razglasitvi izbrana za prejemnico letošnje nagrade MEP Awards, ki jo podeljuje The Parliament Magazine. Nagrada je namenjena izjemnemu delu poslancev na posameznih področjih, s katerimi se ukvarjajo: od okolja, do mednarodnega delovanja, sociale, digitalizacije, kmetijstva in tako naprej. Romana Tomc je nagrado prejela za svoje delo v Odboru za zaposlovanje in socialne zadeve, so zapisali na spletni strani poslanske skupine ELS v evropskem parlamentu.

V zahvalnem nagovoru je Tomčeva poudarila: "Nagrada je zame veliko presenečenje in še večja čast. Je dokaz, da Evropa tudi v teh težkih časih ni pozabila na svoje ljudi. Dokaz, da je naše delo na področju socialnih zadev, zaposlovanja, starejših in demografije zelo pomembno. Je tudi zaveza, da bodo te teme na vrhu naše agende tudi v prihodnje. Evropska unija mora ostati kraj, kjer je pomemben vsak posameznik in kjer je zagotovljena najvišja kakovost življenja."

Svoj nagovor je zaključila: "Zato iskrena hvala reviji The Parliament Magazine in evropskemu komisarju za delovna mesta in socialne pravice Nicholasu Schmitu, da so opazili moja prizadevanja. Nagrada je veliko priznanje mojemu minulemu delu ter delu moje ekipe, kot tudi velika vzpodbuda za naprej. Iskrena hvala!"

R.M.