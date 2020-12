Na našem območju že sneži - policisti opozarjajo na previdnost

2.12.2020 | 09:25

Foto: arhiv PU Novo mesto

Sneženje je zajelo tudi naše območje, vozne razmere se slabšajo, saj se sneg že oprijemlje cestišč. Na območju Policijske uprave Novo mesto tako kot običajno v primeru sneženja, največ težav v prometu pričakujejo na cesti Novo mesto-Metlika, Soteska-Črnomelj in na posameznih odsekih avtoceste. Voznike tovornih vozil zato opozarjajo, da se morajo ob zimskih razmerah na vseh cestah sami izločati iz prometa, razen na avtocesti, kjer izločanje odreja DARS.

Policisti voznikom svetujejo, da hitrost vožnje zmanjšajo in prilagodijo razmeram na cesti ter prilagodijo varnostno razdaljo do vozil, ki vozijo pred njimi. Izogibajo naj se razmeram, v katerih bi bilo potrebno nenadno zavirati, skozi ovinke pa naj vozijo počasneje kot v razmerah, ko so ceste suhe. Na pot se naj odpravijo le z vozili, ki so opremljeni s predpisano zimsko opremo, preden sedejo za volan, pa naj z vozil odstranijo sneg, je v današnjem poročilu zapisala predstavnica za odnose z javnostmi na Policijski upravi Novo mesto Alenka Drenik.

Vlomilec odnesel tisoč evrov

Na Razborju na območju Sevnice je v času med 30. novembrom in 1.decembrom nekdo skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in našel ter odnesel 1.000 evrov.

5 tujcev prijeli pri nezakonitem prehodu državne meje

Brežiški policisti so v okolici Čateža ob Savi izsledili in prijeli pet državljanov Afganistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še niso končani.

Policijo klicali kar 163-krat

Policisti Policijske uprave Novo mesto so tako posredovali v 35 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 163 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in sedem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi petih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj grožnje, poškodovanja tuje stvari, vloma in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe in nezakonitih prehodov državne meje, je v današnjem policijskem poročilu zapisala Drenikova s PU Novo mesto.

R.M.