VIDEO/AVDIO: Občina Sevnica se sooča s porastom okužb – med vsemi opravljenimi testi kar 33 odstotkov pozitivnih

2.12.2020 | 09:40

Direktorica ZD Sevnica Vladimira Tomšič (Print Screen)

Sevnica - Na redni tedenski koordinaciji se je včeraj z namenom obvladovanja problematike širjenja covid-19, sestal štab Civilne zaščite občine Sevnica s predstavniki Civilne zaščite, Občine Sevnica, Zdravstvenega doma Sevnica, Gasilske zveze Sevnica, Policijske postaje Sevnica, Območnega združenja Rdečega križa Sevnica in KŠTM Sevnica.

Kot izredno zaskrbljujoče sta stanje na seji opredelila direktorica Zdravstvenega doma Sevnica Vladimira Tomšič ter zdravnik in član štaba Jurij Pesjak.

Po včerajšnjih podatkih je odstotek pozitivnih med vsemi odvzetimi brisi v sevniški občini kar 33 odstoten. V času od 23. do 29. novembra je bilo v Zdravstvenem domu Sevnica odvzetih 187 brisov pri občanih in 117 v socialno-varstvenih zavodih, pozitiven je bil 101 pacient. Iz podatkov je razvidno, da se število okužb ne zmanjšuje, pač pa celo raste!

Okužbe se širijo tudi v gospodarskih družbah, iz delovnega okolja pa prehajajo v domače okolje in obratno.

Če je na eni strani zdravstvena stroka uspela zajeziti širjenje okužb v domovih upokojencev, je problematičen tisti del ljudi, ki še vedno ne razume ali pa noče razumeti visoke stopnje nevarnosti širjenja virusa. Ljudje se še vedno družijo. So primeri, ko se celo potrjeno okuženi ljudje in posamezniki v karanteni obnašajo neodgovorno, hodijo v trgovine in po opravkih.

Sporočilnost dejstva, da velika večina ljudi zboli v zelo blagi obliki, je zelo zavajajoča. Nihče namreč v takšni meri ne vidi tistih, pri katerih se po nekaj dneh začnejo pojavljati resni zapleti.

Kot izpostavlja zdravstvena stroka, so že najmanjši prehladni znaki v večini primerov pokazatelji okužbe s covidom-19, ko je potrebno kontaktirati zdravnika. Kužnost je najvišja dva dni pred in dva dni za pojavom prvih znakov okužbe.

»Ne od ukrepov samih, od vsakega posameznika je odvisno, kdaj se bodo razmere izboljšale,« poudarja zdravstvena stroka.

Policija kršitve zaznava predvsem na področju prehajanja med občinami, pa tudi zbiranja ljudi na določenih javnih mestih. Ekipe gasilcev prav tako opravljajo vso redno delo v skladu s pristojnostmi, tudi razkuževanja javnih objektov.

»Če v prvi polovici decembra ne bomo omejili okužb na vzdržno raven, bo druga polovica meseca z božično-novoletnimi prazniki katastrofalna. Ključno je, da skupaj poiščemo načine, da bo vsak občan razumel namen ukrepov in jih tudi spoštoval, saj je to edini način za omejitev epidemije,« je razmere povzel sevniški župan Srečko Ocvirk.

Sevniški Štab Civilne zaščite zato poziva vse, da dosledno izvajajo zaščitne ukrepe, ki preprečujejo širjenje virusa covid-19. Le na ta način lahko uspešno zajezimo tako zdravstvene in gospodarske, kot tudi širše družbene posledice epidemije, so sporočili s Štaba Civilne zaščite občine Sevnica.

R.M.

Vladimira Tomšič, direktorica ZD Sevnica

