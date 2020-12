FOTO: Prenovljen del Sokolske ulice v Ivančni Gorici, v novem krožišču stoji kopija miljnika

2.12.2020 | 10:45

Foto: Gašper Stopar/Občina Ivančna Gorica

Ivančna Gorica - Del Sokolske ulice v Ivančni Gorici v teh dneh dobiva svojo končno podobo. V zaključni fazi je prometna ureditev dela Sokolske ulice pri avtobusni in železniški postaji v Ivančni Gorici. Projekt je zajemal tudi posodobitev avtobusnega postajališča in prenovo krožišča z vso pripadajočo infrastrukturo kot so pločniki, prehodi za pešce in javna razsvetljava. S prenovo je omogočen lažji promet za avtobuse in boljša pretočnost prometa, so zapisali v izjavi za javnost na občini Ivančna Gorica.

V sredini krožišča bo decembrske dni krasila novoletna smreka, včeraj pa je bila v središče postavljena tudi kopija rimskega miljnika, simbola v občinskem grbu. Postavitev si je ogledal tudi župan Dušan Strnad.

Po besedah izvajalskega podjetja Gnom d.o.o. iz Šentvida pri Stični je bil projekt izdelave kopije miljnika zahtevno in obsežno delo, saj se je bilo potrebno čim bolje približati izvirniku. Za izdelavo kopije so uporabili dolenjski kamen, tehta pa preko 1.500 kilogramov.

Izvirni rimski miljnik še v restavratorskih rokah

Izvirni rimski miljnik je današnjo podobo dobil konec 16. stoletja in je do nedavnega stal na križišču cest v središču Ivančne Gorice, kjer se križata Ljubljanska cesta in Cesta II. grupe odredov. Miljnik je bil zadnja leta večkrat tarča vandalizma, zato je Občina lani naročila strokovno obnovo in zaščito. Po tehtnem premisleku in po posvetovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine je bilo odločeno, da se za postavitev na prostem izdela kopijo miljnika. Izvirni miljni kamen do nadaljnjega ostaja v hrambi restavratorske delavnice Gnom, so še zapisali na ivanjški občini.

Miljnike oz. miljne kamne so Rimljani postavljali ob gradnji cest in so označevali razdaljo med rimskimi mesti in Rimom. Na območju današnje Ivančne Gorice je ohranjenih več arheoloških najdb, ki pričajo o rimski cesti. Tu je namreč potekala rimska cesta Emona-Neviodunum, ki je povezovala današnjo Ljubljano in Drnovo pri Krškem. Ohranili so se trije miljniki. Najbolj znan je ravno miljnik, ki je do nedavnega stal v križišču cest v Ivančni goric. Ohranil se je zlasti po zaslugi stiškega opata Lovrenca Zupana, ki je miljnik dal preoblikovati v znamenje in ga postavil na današnji lokaciji leta 1583. Takrat so bili na njem vklesani novi napisi v latinščini in nemščini ter dodani grbi povezani s stiškim samostanom. Miljnik je takrat dobil tudi zgornji štirioglati del s špico, kot nekakšno streho. V štirioglatem delu kamna se nahajajo štiri vdolbine, v katerih so bile včasih podobe svetnikov, farnih zavetnikov, ki so služile kot kažipot. V smeri Stične je bila podoba Matere božje, v smeri Višnje Gore je bila podoba sv. Egidija, v smeri Krke sv. Kozma in Damjana, proti Šentvidu pa je kazala podoba sv. Vida. Tako je v svoji diplomski nalogi "Ivančna Gorica včeraj in danes" zapisala tudi Jasmina Blatnik.

R.M.

