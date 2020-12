V Sloveniji spet 2.429 novih koronavirusnih okužb, umrlo 57 covidnih bolnikov. Kako je v regiji?

2.12.2020 | 11:15

Ilustrativna fotografija (Foto: Pixabay)

Ljubljana/NM/Brežice

V Sloveniji so včeraj opravili 7.178 testov in potrdili 2.429 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je tako znašal 33,8 odstotka, je objavila vlada. Hospitaliziranih je bilo 1.285 bolnikov, od tega 199 na intenzivni negi. V domačo oskrbo so odpustili 88 oseb, umrlo pa je 57 bolnikov s covidom-19 oz. dva več kot dan prej. 42 kovidnih bolnikov je umrlo v bolnišnicahz, 15 pa v domovih starejših po vsej državi, kažejo podatkih covid sledilnika.

V bolnišnicah se je včeraj zdravilo 14 bolnikov s covidom-19 manj kot dan prej, tudi na intenzivni negi je bilo manj bolnikov s covidom-19, in sicer 11 manj.

Število smrti bolnikov s covidom-19 je bilo včeraj tako drugo največje v posameznem dnevu doslej. Več jih je bilo le 23. novembra, ko je umrlo 59 covidnih bolnikov.

V novomeški in brežiški bolnišnici se skupaj zdravi že 129 kovidnih bolnikov

Kako je v regijskih bolnišnicah?

V Splošni bolnišnici Novo mesto se danes zdravi 89 kovidnih pacientov, kažejo podatki covid sledilnika. Številka je enaka včerajšnji. Med njimi je tudi 9 takšnih, ki so jih v bolnišnico sprejeli danes. 12 okuženih zdravijo na intenzivnem oddelku, kar je enako število kot včeraj, 7 med njimi pa diha s pomočjo respiratorja, kar je eden več kot včeraj. 5 pacientov s covidom-19 so danes odpustili oz. enega manj kot dan prej, štirje pa so, žal, umrli, kar je eden več kot včeraj.

V Splošni bolnišnici Brežice, kamor so včeraj popoldne sprejeli tudi obolele s covidom-19 iz koroške regije, saj je bolnišnica v Slovenj Gradcu preobremenjena, je današnja številka za 10 višja kot včeraj. Tam se zdaj zdravi 40 bolnikov z novo koronavirusno boleznijo, kar 11 so jih sprejeli danes. Dva med njimi sta na intenzivni terapiji, so pa v brežiški bolnišnici po podatkih covid sledilnika danes zabeležili tudi eno smrt med kovidnimi bolniki.

R.M./STA