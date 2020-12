Krkina prostovoljca leta Virginia Kelher in Gorazd Nemec, krvodajalec leta pa Zdravko Kos

2.12.2020 | 11:30

Virginija Kelher in Gorazd Nemec - prostovoljca 2020 v novomeški Krki

Novo mesto - V novomeškem farmacevtu Krka so že devetič zapored izbrali Krkina prostovoljca leta. Letos sta priznanje prejela Virginia Kelher in Gorazd Nemec. Že tradicionalno so se ob tej priložnosti prek spleta zahvalili tudi letošnjim 118 Krkinim krvodajalcem jubilantom.

Skrb za sočloveka je del organizacijske kulture

Prostovoljstvo je del organizacijske kulture Krke že vse od ustanovitve podjetja. Krkini sodelavci pravijo, da tam, kjer je skrb za sočloveka del organizacijske kulture, ni težko nadaljevati tradicije dobrodelnosti. Od leta 2012 krkaše in nevladne organizacije v humanitarni dejavnosti teden dni v aprilu povezuje tudi družbeno odgovorna akcija Krkin teden humanosti in prostovoljstva.

Sicer pa so krkaši bodisi v okviru podjetja bodisi samoiniciativno, vključeni v različne oblike dobrodelnih dejavnosti. Tako že več kot šest desetletij na najbolj neposreden način krepijo družbeno odgovornost in humanitarno delovanje. Zato ni naključje, da v Krki tistim, ki s svojim prostovoljnim delovanjem pomagajo soljudem, že od leta 2012 namenjajo posebno pozornost. Zaposleni vsako leto predlagajo sodelavce, za katere menijo, da s svojim humanitarnim delom in solidarnostjo pomembno zaznamujejo okolje, v katerem delujejo, za Krkinega naj prostovoljca.

Letos je komisija izmed predlogov sodelavcev častni naziv Krkin prostovoljec leta namenila Virginii Kelher in Gorazdu Nemcu, navajajo v Krkini izjavi za javnost.

Krkina prostovoljca leta 2020

Virginia Kelher, zaposlena v Upravljanju kakovosti, s svojimi sodelavci že tri leta skrbi in pomaga sodelavki, ki je zbolela za težko obliko raka in je mati petih otrok. V letu dni so zbrali več kot 8.200 EUR, ki so jih namenili za plačilo dodatnih terapij, hrane, prehranskih dopolnil, šolskih potrebščin. Sodelavce je organizirala, da so s prostovoljnim delom pomagali pri obnovi bivalnih prostorov družine. Sodelavko občasno tudi obiščejo in se spomnijo na njo ob vseh praznikih. Virginia je zbirala pomoč družini tudi preko zunanjih institucij oz. društev in znotraj Krke. S tem, ko je uspela sodelavce spodbuditi k tako humanitarni dejavnosti in jih na ta način tudi povezati, se je pokazal še dodaten vidik njenega prizadevanja za timsko delovanje tudi na področju humanitarnosti.

Ob prejemu priznanja je Kelherjeva povedala: »Res je, da so potrebščine za življenje nujne, a ob tem je pomembna tudi psihična moč, ki jo prinaša izkazana podpora. S takšnimi dejanji sporočamo, da v stiski nismo sami. Največ šteje to, da smo človek človeku. Ob tem vsi pridobimo, dobrodelnost nas vse bogati.«

Gorazd Nemec, zaposlen v Krkinem obratu v Ljutomeru, je dejaven na več področjih prostovoljnega dela. Že 30 let je gasilec pri prostovoljnem društvu na Sp. Kamenščaku, več kot 15 let sodeluje pri pogostitvi starejših in krvodajalcev na Sp. Kamenščaku, zadnja tri leta kot predsednik Krajevne organizacije Rdečega križa vodi srečanja in priprave za starejše in krvodajalce, pomaga pri urejanju in razdelitvi paketov socialno ogroženim in ob koncu leta obišče starejše. Je tudi krvodajalec, kri je daroval že skoraj 50-krat. Sodeluje pa tudi z Mladinskim centrom Prlekije pri medgeneracijskih druženjih in dobrodelnih dejavnostih, organiziranih v Krkinem tednu humanosti in prostovoljstva, ljudem pa pomaga tudi kot predsednik krajevne skupnosti.

»Motivira me dober občutek, zadovoljstvo ob tem, da sem naredil nekaj dobrega za sočloveka. Verjamem, da če si enkrat prostovoljec, si vedno prostovoljec. To je del mene, o tem ne razmišljam, enostavno sem tam, kjer sta potrebni pomoč in solidarnost,« je ob prejemu priznanja poudaril Gorazd Nemec.

Zdravko Kos, krvodajalec leta v novomeški Krki

Z darovanjem krvi rešujejo življenja

Tudi letos so se v Krki zahvalili tudi Krkinim krvodajalcem, ki so kri darovali od 5-krat pa do 110-krat. Kot je poudarila predsednica Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto Vesna Dular, krvodajalstvo še naprej ostaja največje solidarnostno gibanje v Sloveniji, dolgoletno tradicijo pa ima tudi v Krki.

Poseben poklon gre letos Krkinemu sodelavcu Zdravku Kosu, ki je kri daroval kar 110-krat. Na vprašanje, kaj ga je pripeljalo na pot krvodajalstva, je povedal: »Kri sem prvič daroval pri 20-ih, ko sem bil na služenju vojaškega roka. Vse od takrat je to moj način življenja, biti krvodajalec je poslanstvo. Prva vzornika sta mi bila moja starša, oba krvodajalca in veseli me, da lahko sedaj s svojim vzgledom k temu človekoljubnemu dejanju spodbudim še koga. Tudi moja žena in sin darujete kri, saj se vsi zavedamo pomena tega dejanja.«

V osmih letih so krkaši samo v okviru Krkinega tedna humanosti in prostovoljstva darovali 933 litrov krvi. Zaposleni v Krki pa kri zgledno darujejo tudi sicer – povprečno dvakrat na leto več kot 1.000 krkašev. Vsako leto se dolgoletnim Krkinim krvodajalcev pridruži na desetine tistih, ki to življenjsko pomembno tekočino darujejo prvič. S svojim humanim dejanjem tako prispevajo k rešitvi marsikaterega življenja, so zapisali v Krkini izjavi za javnost.

Krkini prostovoljci leta in krvodajalci jubilanti 2020