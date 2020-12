5. december, mednarodni dan prostovoljstva: Prostovoljci so upanje za ljudi

2.12.2020 | 13:50

Ekipa prostovoljcev v DSO Novo mesto (Foto: OZRK Novo mesto)

Novo mesto - 5. december praznujemo kot mednarodni dan prostovoljstva, saj je ta dan za praznik prostovoljcev razglasila Organizacija združenih narodov že leta 1985. Na ta dan je čas, ko se zahvalimo prostovoljcem in prikažemo, da brez prostovoljstva ne bi bilo napredka tudi na področju programov, ki so povezani z izkoreninjenjem revščine, dvigu izobrazbe, enakosti med spoloma, skrbi za otroke, okoljske skrbi in na področju povezovanja za razvoj.

»Na Območnem združenju RK Novo mesto, kjer združujemo več kot 500 prostovoljcev, z njihovo pomočjo predvsem vključujemo socialno ranljive skupine, zmanjšujemo neenakost in blažimo različne vrste stisk. Posebej so prostovoljci zaželeni tudi v zadnjem času, ko jih vabimo, da se vključijo v pomoč pri preprečevanju in blažitvi situacij, povezanih z okužbo z novim korona virusom. Epidemija je življenje obrnila na glavo. Zaradi stisk, v katerih so se znašli ljudje, je našega dela iz dneva v dan več,« je v izjavi za javnost napisala sekretarka OZ RK Novo mesto Barbara Ozimek.

Kot je povedala, je v delu trenutno vključenih 10 zaposlenih, trije člani ekip prve pomoči in 25 prostovoljcev, ki pomagajo v teh kriznih razmerah. »Prostovoljci, ki so se nam pridružili, so iz različnih vrst – 7 zaposlenih so trije profesorji, vojak in vojakinja in dva delavca, dva samozaposlena, šest brezposelnih, trije študentje in dve dijakinji,« pravi Ozimkova.

18 prostovoljcev dela v DSO Novo mesto, kjer pomagajo osebju, ki je številčno okrnjeno in že zelo utrujeno. 12 od njih jih dela v domu z oskrbovanci, ki so okuženi ali so že preboleli covid-19. Pomagajo pri transportu, razkuževanju, hranjenju in povezovanju s svojci tudi preko video klicev.

Eden od prostovoljcev pravi: »Prostovoljstvo v DSO Novo mesto mi daje veliko. Pozitivno energijo od tistih, ki jim pomagam in od njihovim svojcev. Oskrbovance sem skozi pogovor dnevno »odpeljal« v njihovo domače okolje in v čase mladosti. Nazaj sem dobil nasmeh in občutek zaupanja vseh, ki sem jim pomagal. To je neprecenljivo in mi daje novo življenjsko energijo.«

Od začetka drugega vala epidemije pomagata dva prostovoljca družini s tremi otroki - dva sta šoloobvezna, njihova mama pa hodi na delo v UKC Ljubljana. Z otroki se učita, igrata in med njimi so se spletle že prave prijateljske vezi. Verjameta, da se bodo še dolgo ohranile.

Prostovoljci Gimnazije Novo mesto nudijo 17 starejšim družabništvo po telefonu. Ljudje so zelo osamljeni, ker si nihče ne upa priti k njim. To, da jih nekdo pokliče in jim da vedeti, da ni pozabil nanje, veliko pomeni. Tak klic lahko nekoga potolaži, razveseli in mu polepša dan.

»Na Rdečem križu Novo mesto razmišljamo o številnih dejavnostih, ki naj bi jih izpeljali do konca leta. Prostovoljke in prostovoljci po krajevnih organizacijah bodo obiskali vse starejše krajane od 79 let in jih obdarili z darilcem, ki mu bo priloženo pismo Nisi sam-pismo drobne pozornosti. Prispevali so jih otroci in mladina - od vrtcev do fakultet, pa posamezniki in družine. Prejeli smo jih 1.035. Ob koncu leta pa vodimo tudi humanitarne akcije. Zbiramo sredstva za računalniško opremo za otroke iz socialno šibkih družin, v katero se je vključila Krka, d. d., z zbiranjem sredstev in z znatno donacijo je obogatila naš Sklad za pomoč družinam v stiski. Poteka tudi humanitarna akcija za Jožeta Pirha, našega soseda. Z zbiranjem denarja mu želimo pomagati rešiti stanovanjsko stisko,« pripoveduje Ozimkova.

Območno združenje RK Novo mesto z delom pokriva osem občin, mreža krajevnih organizacij v vsakem kraju s prostovoljci omogoča pokritost terena in preskrbo posameznikov in družin, ki potrebujejo pomoč. Vedno znova, ko novomeški Rdeči križ potrebuje ljudi za pomoč, se mu pridružijo novi prostovoljci in vselej so jih v tej humanitarni organizaciji izjemno veseli. »Ob 5. decembru, mednarodnem dnevu prostovoljcev, zato izrekamo vsem zahvalo in jim sporočamo, da so upanje za ljudi,« je še zapisala sekretarka OZ RK Novo mesto Barbara Ozimek.

R.M.

Galerija